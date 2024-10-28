Переговоры о правящей коалиции "аграрии" будут вести без Карбаускиса и Вегеле

„Мы утвердили Валюса Ажуоласа, Аушрине Норкене, Дайнюса Гайжаускаса и Римантаса Янкунаса“, - после заседания правления СКЗЛ, состоявшегося в понедельник, Elta сказала „аграрий“ А. Норкене.
„Когда Р. Янкунас не сможет участвовать в переговорах, его заменит Бронис Ропе“, - добавила она.
ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.
Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место „Заря Немана“ получит 20 мест в парламенте.
В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.
В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталий Шершнёв.
В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.