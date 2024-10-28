2024.10.28 16:36

Переговоры о правящей коалиции "аграрии" будут вести без Карбаускиса и Вегеле

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ignas Vėgėlė, Ramūnas Karbauskis
Ignas Vėgėlė, Ramūnas Karbauskis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), который готовится к переговорам с социал-демократами о правящей коалиции, сформировал для этой цели специальную рабочую группу. В него не вошли ни председатель партии Рамунас Карбаускис, ни адвокат Игнас Вегеле, прошедшие в Сейм вместе с „аграриями“.

„Мы утвердили Валюса Ажуоласа, Аушрине Норкене, Дайнюса Гайжаускаса и Римантаса Янкунаса“, - после заседания правления СКЗЛ, состоявшегося в понедельник, Elta сказала „аграрий“ А. Норкене.

„Когда Р. Янкунас не сможет участвовать в переговорах, его заменит Бронис Ропе“, - добавила она.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место „Заря Немана“ получит 20 мест в парламенте.

В Сейм следующего созыва также прошел Союз демократов „Во имя Литвы“ с 14 мандатами, Движение либералов с 12 мандатами и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 8 местами в парламенте.

В парламент также прошли три представителя Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – Ярослав Наркевич, Рита Тамашунене и Чеслав Ольшевский. Впервые в Сейме будет работать представитель Национального объединения Витаутас Синица. Мандат также получили председатель партии „Свобода и справедливость“ Артурас Зуокас и самовыдвиженцы Виктор Федоров и Виталий Шершнёв.

В ходе повторного голосования явка избирателей составила 41,31 проц.

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