Переговоры о правящей коалиции "аграрии" будут вести без Карбаускиса и Вегеле

„Мы утвердили Валюса Ажуоласа, Аушрине Норкене, Дайнюса Гайжаускаса и Римантаса Янкунаса“, - после заседания правления СКЗЛ, состоявшегося в понедельник, Elta сказала „аграрий“ А. Норкене.

„Когда Р. Янкунас не сможет участвовать в переговорах, его заменит Бронис Ропе“, - добавила она.

ELTA напоминает, что в воскресенье состоялся второй тур выборов в Сейм. Больше всего мандатов получила Социал-демократическая партия Литвы – у нее будет 52 мандата в парламенте.

Нынешние правящие консерваторы находятся на втором месте с 28 мандатами, а занимающая третье место „Заря Немана“ получит 20 мест в парламенте.