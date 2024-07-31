Перед встречей с премьером президент Литвы остается при своем мнении: в правительстве должны произойти изменения

„В этом правительстве должны произойти изменения. Они (изменения) не должны носить массовый характер и должны быть внесены для того, чтобы подготовиться к рассмотрению бюджета на 2025 год, чтобы успокоить взволнованную общественность и лучше выполнять свою работу“, – заявил Г. Науседа журналистам на Антакальнисском кладбище.

„Фактор времени в данном случае не является решающим аргументом, что до выборов в Сейм осталось не так уж много времени и лучше ничего с этим не делать“, – добавил он.

Указ может быть подписан без некоторых постоянных имен