2024.07.31 15:20

Перед встречей с премьером президент Литвы остается при своем мнении: в правительстве должны произойти изменения

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа

По мере приближения запланированной встречи президента Гитанаса Науседы с премьер-министром Ингридой Шимоните, глава государства по-прежнему придерживается мнения о необходимости перемен в правом правительстве. По его словам, обновления состава Правительства необходимы для обеспечения качественного рассмотрения бюджета на следующий год.

„В этом правительстве должны произойти изменения. Они (изменения) не должны носить массовый характер и должны быть внесены для того, чтобы подготовиться к рассмотрению бюджета на 2025 год, чтобы успокоить взволнованную общественность и лучше выполнять свою работу“, – заявил Г. Науседа журналистам на Антакальнисском кладбище.

„Фактор времени в данном случае не является решающим аргументом, что до выборов в Сейм осталось не так уж много времени и лучше ничего с этим не делать“, – добавил он.

Указ может быть подписан без некоторых постоянных имен

Глава государства заверил, что в среду на встрече с премьер-министром он выскажет свое мнение, однако надеется услышать и предложения И. Шимоните относительно возможных изменений в составе Кабинета министров. Тем не менее, Г. Науседа не исключает, что ему, возможно, придется подписать указ без некоторых постоянных имен.

„Все может быть. Хочу использовать все полномочия, предоставленные мне Конституцией. Никто не вправе ставить президенту ультиматумы и надеяться, что он как нотариус подпишется под каждой фамилией“, – сказал он.

„Мне бы хотелось видеть в Кабинете министров много кого, однако надо соблюдать правила политической игры. Сейчас правящее большинство такое, какое есть, оно не меняется, и нет никаких признаков, что изменится до осени. Просто давайте соблюдать принцип, что это правящее большинство делегирует своих кандидатов, но президент также участвует в этом процессе“, – добавил глава государства.

Неделю назад, в понедельник, Г. Науседа подписал указ о назначении И.Шимоните премьер-министром и поручил ей в 15-дневный срок сформировать и представить на утверждение новый состав правительства.

В тот же день глава государства заверил журналистов, что хочет как можно скорее встретиться с премьер-министром. По словам Г. Науседы, если позиция главы правительства существенно не изменилась, можно было бы „очень быстро завершить этот процесс“.

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