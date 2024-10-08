Перед лицом угроз этого вопроса об армии избежать не удастся: пример должна показать элита

У сохранивших королевские традиции стран Старой Европы есть одна общая черта – родственные связи, лучшие позиции начального образования, карьеры, почти гарантированное солидное финансовое положение.
Но есть еще один общий знаменатель – почти все дети королевских семей служат в армии. Это касается детей монархов Великобритании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции.
И это не просто служба – если хочешь (или у тебя есть теоретическая возможность) руководить страной, т.е. когда-то получить трон, сначала надо научиться этому – профессия военного исторически это самый логичный путь. И во всех странах начало военной карьеры – звание лейтенанта, которое надо получить, т.е. доказать, что ты его достоин, даже если ты не планируешь в будущем стать военным.
Такой принцип касается не только представителей королевских семей, но и детей некоторых политиков, детей тех, кто принимает решения, особенно в тех странах, которые напрямую с момента основания сталкиваются с экзистенциальными угрозами, например, Израиль. Там без службы в армии сложно добиться карьеры или руководящего поста, а дети политиков, претендующих на высокие посты, должны отвечать более высоким критериям – надеются, что они станут офицерами.
Поэтому если в Литве в последние три или даже 10 лет постоянно подчеркивают угрозы, с ними связана важность обороны страны, говорят о повышении бюджета на оборону, увеличении числа призывников, профессиональных военных и офицеров, то неизбежно должны поднимать два основных вопроса – пример и лидерство. В ближайшие годы это станет более существенным. Почему?
Больше – не только расходов, но и оружия
С одной стороны, когда много говорят об угрозах безопасности, о необходимости увеличить расходы на оборону, нередко ограничиваются замечаниями: говорят о процентах, о миллионах и миллиардах, покупках, призывниках, числе других военных.
Каждые несколько лет уточняют максимальное количество военных. Весной этого года его увеличили с 20 800 до 29 300.
Это максимальное количество военных, рядовых, офицеров, призывников и воинов, которых одновременно в мирное время может содержать армия.
В законе отмечено, что структура армии дополнена новым соединением – пехотной дивизией. При ее расширении будет учреждена и новая военная единица – артиллерийский полк, а имеющиеся части реформируют: инженерный батальон полковника Юозаса Виткуса – в инженерный полк полковника Юозаса Виткуса, батальон ВО ВВС – в полк ВО ВВС.
Дивизия будет дополнена танковым батальоном, хотя по сути уже началась реформа части – с 2027 г. гусарский батальон им. Короля Миндаугаса будет реформирован в гусарский танковый батальон им. Короля Миндаугаса. Подчеркивают, что необходимые для расширения системы вооружения уже заказаны.
Но все эти реформы связаны с деньгами, которые нужны на покупки, инфраструктуру, технику, оружие и содержание всего этого. Но не менее важно понять, что все части, их вооружение, техника, инфраструктура – все это ненужная груда металла и бетона, если за ними не стоят люди.
Если с рядовыми большая проблема из-за демографической ситуации в стране, физического здоровья призывников (даже при повышении планки до 2027 г. число профессиональных военных планируют увеличить с 11 400 до 15 600, а призывников – с 4240 до 7040), то есть и еще один фактор. Чтобы такие части существовали – отряды, дивизии, нужны те, кто ими будет командовать.
Надо больше примеров лидеров и элиты
Это должны быть офицеры. В вышеупомянутых королевствах обычно дети элиты страны – монархов – показывают пример. В Израиле – также.
Даже в мирных странах, которые не воюют, но имеют горький опыт войны в прошлом, например, Финляндия, есть достойные подражания примеры. Например, звезда финского баскетбола, талант НБА Лаури Элиас Маркканен в прошлом году служил в армии.
В Литве уже в течение ряда десятилетий устоялась традиция, в соответствии с которой, дети правящего большинства (или оппозиции), тех, кто принимает политические решения, всеми способами избегают службы в армии, как чего-то постыдного, глупого, а политики прежде смеялись и избегали даже от мысли исполнять эту обязанность.
Все чаще такие случаи, когда дети политиков идут в армию - это исключения, а не правила, а что уже говорить о звездах баскетбола, которые отлынивают от своей обязанности.
И не важно, чей ты сын: политика, представителя шоу-бизнеса, бизнеса или представителя какой-то другой элиты, факт простой: кому-то придется служить и командовать. А элита, какой бы они ни была – любимой или нет, всегда будет иметь свой эффект, поскольку это тот пример, который как минимум не даст говорить несправедливости, нечестности или ситуации „более равных среди равных“, а может для кого-то даже станет вдохновением.
Война в Украине показала, насколько важно на всех уровнях иметь опытных офицеров, которые могут принимать разумные решения.
Если сержанты – это хребет армии, опора тактического уровня и масло отрядов, то офицеры – это мозг любой части: они планируют, берут на себя ответственность, принимают логичные решения, глупые решения, они могут ошибаться, их могут не любить, но они должных быть лидерами.
„Одно из важнейших требований – они должны быть лидерами. 20 или 30 лет назад у нас так серьезно не акцентировали, а сейчас мы много внимания уделяем тому, чтобы каждый выпускник получил качества лидера.
Мы иногда говорим, что не каждый лидер – офицер, но каждый офицер обязан быть лидером“, – сказал генерал Алмантас Лейка, глава Литовской военной академии им. генерала Йонаса Жемайтиса.
Какие офицеры нам нужны?
По мере роста армии, таких лидеров потребуется все больше, ведь каждый новый полк, батальон, рота, отряд требуют своего лидера.
Война в Украине уже доказала, что офицеры старой советской закалки, которых не учили принципам командования, принятым в НАТО, зачастую не способны возглавить комплексные операции – это одна из причин, по которым в последние два года проводят операции на уровне роты, реже батальона.
Планирование более сложных и амбициозных операций хромает, приводит к значительному ущербу.
Операции Российской армии, когда используют „пушечное мясо“, без артиллерии, бронированной техники пехоту слепо бросают вперед и путем неимоверных потерь завоевывают несколько сот метров или несколько километров. Никакой тактики, никакой инициативы, только „вперед“, как 100 лет назад.
Количественное превосходство, которое есть у России, моет много значить, но то, что Украина продержалась не только первые дни, недели, месяцы, но и годы перед лицом превосходящего численностью противника, это не только доказательство воли, но и демонстрация способностей.
Даже в первые дни открытого вторжения, когда шел бой за Киев, а судьба Украины видела на волоске, элитные российские войска несли большие потери: несмотря на количественный и быть может качественный перевес.
И напротив – разумное командование, решительные и компетентные действия обусловили способность украинцев выстоять. Парадокс, но в числе защитников Украине не было опытных в боях офицеров и военных, это были в основном мобилизованные инструкторы военных академий, их курсанты.
„Армия наша и НАТО“
То, что мотивированные кадеты по собственному желанию решили не просто служить, а стать лидерами, за которыми шли другие в первых боях за Киев - не случайность. По словам Лейки, это один из уроков, применяемый и в Литве при подготовке военных.
„С этого года мы подкорректировали расписание так, чтобы наши курсанты-первокурсники получили большой блок военной подготовки с самого начала, чтобы потом у них были базовые знания, чтобы они могли выполнять поставленные задачи“, – сказал Лейка, напомнив, что третья бригада литовской дивизии „Аукштайтия“ не просто так формируется из резерва.
Командующий персонал – офицеры и сержанты – будут входить в управление учебы и доктрины, Литовской военной школы им. дивизионного генерала Стасиса Раштикиса, Учебного полка, Центра боевой подготовки генерала Адольфаса Раманаускаса, а также ЛВА. Иными словами, если начнется война, в ней придется участвовать и инструкторам ЛВА, первокурсникам, получившим базовые знания.
Пример Украины показал, что это неизбежно, когда появляются дилеммы существования, когда надо компенсировать ущерб. Украинцы, которые пытаются избавиться от принципов и философии старой советской школы, много надежд связывают с молодым поколением, которое готовят иначе.
То, что 20 лет назад в Литве представляли, как „стандарты НАТО“, сейчас является частью процесса познаний молодых украинских офицеров. Подготовка офицеров, прививка лидерства, личной инициативы, целевого командования и эффективных принципов решения задач – логичное и целесообразное стремление Украинской армии.
Да и Литовская армия, которая уже пережила период „у нас – почти как в НАТО“, готовит офицеров не так, как прежде.
„Осуществлены фундаментальные перемены, не осталось чего-то особенного“, – напомнил Лейка. Сейчас курсанты участвуют в программе обмена Erasmus+, они учатся, как в Европе, так и в США, где в течение полугода получают бесценный опыт, знания.
Что важнее физических способностей?
В Военные академии поступает недостаточно молодежи. Не все зависит от демографии и состояние здоровья молодых людей – несмотря на рекламу, в академии недобор. Сейчас в Литовской военной академии 309 курсантов, включая 98 первокурсников.
„Это на 16% больше“, – не теряет оптимизма Лейка. Он уверяет, что благодаря интенсивной работе с молодежью, надеются улучшить этот показатель.
„Есть несколько аспектов: мы должны быть находчивыми, чтобы достучаться до детей, показать им суть профессии военного. Другой момент – надо разрушать стереотипы. Один из них, будто в академию идут и там учатся супермены, которые одной рукой выжимают большой вес, быстро бегают и т.д. Этот стереотип есть.
Мы теряем часть молодых людей, которые думают, что, может быть, и не плохо стать офицером, профессия почетная, но на них действует стереотип – „я для этого слаб“.
Физические способности - отлично, но надо понять, что когда речь идет об офицере, главное и лучшее оружие это голова“, – заметил Лейка. По его словам, ЛВА сначала не требует сдавать такие высокие нормативы по физподготовке, как прежде.
„Важно, чтобы человек был здоров, а результата можно добиться, мы подготовим. Опыт показывает, что достаточно года, с этим редко бывают проблемы“, – заверил генерал.
Кроме того, при подготовке используют новшества, основанные на опыте украинцев, – часть курсантов в ЛВА из Украины. Например, есть новый курс управления беспилотниками, который интегрирован в программу подготовки офицеров.
„Им может не так важно управлять ими, как понять, что это новое оружие может дать на поле боя“, – сказал Лейка.
Он не скрывал, что молодое поколение офицеров все реже владеет языком противника – русским, но, по словам генерала, тут важнее понимание тактического языка неприятеля, а не лингвистические знания.
„Наши будущие офицеры должны знать, как воюет неприятель, это не всегда связано с владением языком“, – заверил Лейка и подчеркнул, что без боевой подготовки, рецепт разносторонней готовности офицера ясен: будущие офицеры обязаны смотреть на мир шире, уметь представлять армию, чтобы СМИ не пришлось вытягивать из робких офицеров слова как во время допроса, и, напротив – приглашать и называть „экспертами“ одних и тех же знакомых обществу офицеров запаса.