Пентагон летом в рамках ротации направит в Восточную Европу две бронетанковые бригады

Бригады прибудут в Европу „в рамках регулярной ротации сил для выполнения обязательств Соединенных Штатов перед союзниками и партнерами по НАТО“, говорится в сообщении.

Части американских войск общей численностью более шести тысяч человек будут размещены в Польше и странах Балтии на девять месяцев.

1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии (Форт-Райли, штат Канзас) придет на смену 3-й бронетанковой бригаде 1-й бронетанковой дивизии.

3-я бронетанковая бригада 1-й кавалерийской дивизии (Форт-Кавасос, штат Техас) сменит 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии.