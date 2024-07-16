Павилёнис назначен заместителем председателя Сейма

В ходе тайного голосования за кандидатуру Ж. Павилёниса проголосовал 71 член Сейма, против – 32, воздержались 10 парламентариев.

„Радвиле Моркунайте-Микуленене ушла на новую должность, в правлении Сейма не осталось вице-председателя, который курирует европейские дела, в связи с этим (…) выдвигаю кандидата Жигимантаса Павилёниса, которого не нужно отдельно представлять“, - во время заседания Сейма сказала В. Чмилите-Нильсен.

„Я хочу выразить удовлетворение в связи с тем, что выдвинут такой кандидат, который разбирается в иностранных делах и делах Европы, видимо, лучше всех“, - добавила она.