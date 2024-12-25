Павилёнис будет претендовать на пост председателя Союза отечества

„Подтверждаю, что информировал секретариат СО-ХДЛ - я буду участвовать в выборах председателя партии“, – объявил политик.
„Призываю вас вместе продолжить ход за лидерство Литвы и достоинство человека в нашем регионе, Европе, свободном мире. Верю, что только община СО-ХДЛ способна объединить Литву во имя нашей победы, победы Украины, Европы, всего свободного мира над экзистенциальной угрозой – созданной Кремлем осью зла и утвердить ЕС и НАТО от Балтийского моря до Черного моря““, – писал Павилёнис.
Консерватор Паулюс Саударгас признал, что принял решение об участии в выборах, но пока его не раскрывает.
„Да, я принял решение, но воспользуюсь тем, что есть дата, до которой надо информировать, тогда и сообщу. Я определился, будем двигаться вперед“, – сказал он во вторник.
Напомним, что во вторник ночью Ингрида Шимоните информировала, что не будет претендовать на пост главы партии. В письме секретариату она указала, что хочет дать возможность победить подходящей идее, а не „авторитету или способности мобилизоваться против“.
На минувшей неделе отделения партии завершили выдвижение кандидатов в председатели партии. Больше всего раз предлагалась кандидатура Шимоните (69), далее идет депутат Лауринас Кащюнас (65) и депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене (29 раз).