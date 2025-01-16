2025.01.16 12:24

Паспорта новой Беларуси с Витисом вызвали вопросы у литовских политиков

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA
Паспорта новой Беларуси
Паспорта новой Беларуси
ФОТО: office ST | FB

После того как белорусские оппозиционеры выступили с инициативой выдачи гражданам своей страны паспортов с белорусским Витисом, ряд консерваторов Сейма обратились в Министерство иностранных дел (МИД). Политики призывают принять меры в связи с предполагаемым использованием государственных символов Литвы.

„Узнав об инициативе белорусских оппозиционеров, которая потенциально предполагает выдачу гражданам паспортов новой Беларуси с государственными символами Литвы, 14 января мы вместе с коллегами (...) обратились к министру иностранных дел Кястутису Будрису“, - в четверг в Facebook написал парламентарий Аудронюс Ажубалис.

„Просим Министерство иностранных дел как учреждение, ответственное также за консульскую деятельность, проанализировав ситуацию, связанную с выдачей паспортов новой Беларуси, и получив всю необходимую информацию, принять меры, чтобы в упомянутых паспортах новой Беларуси не использовались государственные символы Литовской Республики“, - написал он.

По словам консерватора, обращение также подписали его однопартийцы Лауринас Кащюнас, Валдас Ракутис, Казис Старкявичюс и Арвидас Поцюс.

Паспорта новой Беларуси планируется представить на следующей неделе

В среду лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что во время визита демократических сил страны в Варшаву 26 января она планирует представить паспорт новой Беларуси.

„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, - написала в среду в Facebook С. Тихановская.

По ее словам, всё будет сделано по самым высоким международным стандартам – доступ к данным будет строго ограничен, и никто, включая представителей режима, не сможет узнать, есть ли у человека такой паспорт или нет.

„Мы нашли решение для печати паспортов и очень благодарны правительству Литвы за поддержку и консультации“, - заявила в своем посте лидер белорусской оппозиции.

В августе 2023 года белорусская оппозиция выступила с инициативой введения альтернативного паспорта для этой страны. Затем было объявлено, что ведутся переговоры с Европейским союзом по легитимации этого документа. С. Тихановская также поделилась макетом паспорта – обложку документа планируется украсить белорусским Витисом.

Как заявил занимавший в то время пост министра обороны Литвы Л. Кащюнас, оценку тому, может ли быть Витис на белорусском паспорте, должна дать Комиссии по геральдике Литвы.

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