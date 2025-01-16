Паспорта новой Беларуси с Витисом вызвали вопросы у литовских политиков

„Мы только что получили образцы из паспортного центра. Без них мы не смогли бы вести переговоры о статусе паспорта. Конечно, есть большой интерес со стороны иностранных политиков: мы уже говорили с несколькими министрами, и теперь необходимо подготовить дополнительное юридическое обоснование. Паспортный центр уже отправил образцы во все страны Европы“, - написала в среду в Facebook С. Тихановская.