Паспорт и персона. Эксперт по вопросам безопасности – о выборах генсека НАТО и главном кандидате

– Для того, чтобы ответить на этот вопрос, для начала надо объяснить роль, которую играет генеральный секретарь альянса. Часто люди неправильно понимают, чем именно занимается генсек и считают его кем-то вроде директора организации. Они думают, что генеральный секретарь принимает решения, определяет политику организации. Но это не так. Его работа заключается в другом – добиваться консенсуса внутри альянса и объяснять внешнему миру политику НАТО. Представители стран-членов НАТО при штаб-квартире организации в Брюсселе получают инструкции из своих стран и вносят предложения по политике альянса. Для того, чтобы предложение реализовалось на практике, с ним должны согласиться все 32 страны, входящие в НАТО. Задача генсека – найти ко всем подход, найти общий язык. Он/она должен/-на прекрасно понимать, что движет каждой страной, какие у нее интересы, почему она продвигает ту или иную политику.