Партнеры по коалиции, обсудив налоговые изменения, воздерживаются от комментариев: обсуждения продолжатся в рабочей группе

„Обсуждение продолжится в небольшой рабочей группе, которую сформирует коалиция, и перейдет в Министерство финансов, где будут подготовлены необходимые законопоправки“, – сообщил журналистам в среду Г. Палуцкас.
„Позже обсудим с общественностью и бизнес-ассоциациями, чтобы четко понять, как будут применяться эти налоги, каковы возможные последствия, и, соответственно, будем стремиться к максимально широкому консенсусу“, – добавил он.
Глава правительства указал, что при подготовке изменений будет принято во внимание их влияние на конкурентоспособность бизнеса и наиболее уязвимые слои населения.
„При подготовке предложений применялись 2 принципа – самое слабое звено общества не должно платить повышенные налоги, бизнес должен сохранять конкурентоспособность в Европе и мире“, – заверил он.
Премьер не ответил, обсуждались ли в коалиционном совете изменения в сфере недвижимости (НД) и подоходном налоге с населения, включенные в рабочую программу весенней сессии Сейма.
„Это включено в рабочую программу сессии, но сами законопоправки не зарегистрированы, они готовятся“, – подчеркнул Г. Палуцкас.
С. Сквернялис: ничего радикального не услышал
Аналогичную позицию занял и глава парламента, лидер „демократов“ Саулюс Сквернялис, который также не стал вдаваться в подробности рассматриваемых предложений, повторив ранее высказанное премьер-министром мнение о том, что кардинальных изменений в налоговой системе не будет.
„Ничего радикального, ничего драконовского – я цитирую премьер-министра, того и придерживаюсь“, – заявил он журналистам.
„Мы выслушали презентацию. Сейчас собрана неформальная рабочая группа, которая продолжит работу с Минфином по конкретным проектам, когда будет результат, тогда он будет обсуждаться в коалиционном совете и тогда начнутся обсуждения с партнерами“, – отметил С. Сквернялис.
Правда, добавил спикер парламента, „демократы“ склонны выступать за большую прогрессивность налогов.
Политик повторил, что сейчас „нет смысла“ обсуждать „неадаптированные“ предложения Минфина, которые обсуждаются в публичном поле.
„Вам, наверное, следует понять и уважать – если мы вышли сюда сказать то, о чем говорилось в коалиционном совете, то мы и говорим. Мы не хотим спекулировать, распространять слухи, тогда вы начнете обсуждать, как обсуждало Правительство предыдущего созыва, где бывало так, что эти слухи были как принятые решения“, – пояснил С. Сквернялис.
„Точно не хотим сегодня сказать, что мы выходим и появляется какой-то налог, потому что такого нет“, – сказал С. Сквернялис.
Налоговые изменения, обсуждавшиеся в коалиционном совете в среду, будут дополнительно обсуждаться в рабочей группе, куда войдут представители различных правящих партий и Министерства финансов, а окончательные скорректированные предложения будут внесены в Сейм на предстоящей весенней сессии.