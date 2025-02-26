2025.02.26 18:00

Партнеры по коалиции, обсудив налоговые изменения, воздерживаются от комментариев: обсуждения продолжатся в рабочей группе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас на заседании коалиционного совета в среду представил планируемые налоговые изменения, при этом не раскрыл, о чем именно шла речь. По словам премьер-министра, обсуждение налогов продолжится в небольшой рабочей группе, в которую войдут партнеры по коалиции.

„Обсуждение продолжится в небольшой рабочей группе, которую сформирует коалиция, и перейдет в Министерство финансов, где будут подготовлены необходимые законопоправки“, – сообщил журналистам в среду Г. Палуцкас.

„Позже обсудим с общественностью и бизнес-ассоциациями, чтобы четко понять, как будут применяться эти налоги, каковы возможные последствия, и, соответственно, будем стремиться к максимально широкому консенсусу“, – добавил он.

Глава правительства указал, что при подготовке изменений будет принято во внимание их влияние на конкурентоспособность бизнеса и наиболее уязвимые слои населения.

„При подготовке предложений применялись 2 принципа – самое слабое звено общества не должно платить повышенные налоги, бизнес должен сохранять конкурентоспособность в Европе и мире“, – заверил он.

Премьер не ответил, обсуждались ли в коалиционном совете изменения в сфере недвижимости (НД) и подоходном налоге с населения, включенные в рабочую программу весенней сессии Сейма.

„Это включено в рабочую программу сессии, но сами законопоправки не зарегистрированы, они готовятся“, – подчеркнул Г. Палуцкас.

С. Сквернялис: ничего радикального не услышал

Аналогичную позицию занял и глава парламента, лидер „демократов“ Саулюс Сквернялис, который также не стал вдаваться в подробности рассматриваемых предложений, повторив ранее высказанное премьер-министром мнение о том, что кардинальных изменений в налоговой системе не будет.

„Ничего радикального, ничего драконовского – я цитирую премьер-министра, того и придерживаюсь“, – заявил он журналистам.

„Мы выслушали презентацию. Сейчас собрана неформальная рабочая группа, которая продолжит работу с Минфином по конкретным проектам, когда будет результат, тогда он будет обсуждаться в коалиционном совете и тогда начнутся обсуждения с партнерами“, – отметил С. Сквернялис.

Правда, добавил спикер парламента, „демократы“ склонны выступать за большую прогрессивность налогов.

Политик повторил, что сейчас „нет смысла“ обсуждать „неадаптированные“ предложения Минфина, которые обсуждаются в публичном поле.

„Вам, наверное, следует понять и уважать – если мы вышли сюда сказать то, о чем говорилось в коалиционном совете, то мы и говорим. Мы не хотим спекулировать, распространять слухи, тогда вы начнете обсуждать, как обсуждало Правительство предыдущего созыва, где бывало так, что эти слухи были как принятые решения“, – пояснил С. Сквернялис.

„Точно не хотим сегодня сказать, что мы выходим и появляется какой-то налог, потому что такого нет“, – сказал С. Сквернялис.

Налоговые изменения, обсуждавшиеся в коалиционном совете в среду, будут дополнительно обсуждаться в рабочей группе, куда войдут представители различных правящих партий и Министерства финансов, а окончательные скорректированные предложения будут внесены в Сейм на предстоящей весенней сессии.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии