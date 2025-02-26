Партнеры по коалиции, обсудив налоговые изменения, воздерживаются от комментариев

„Мы выслушали презентацию. Сейчас собрана неформальная рабочая группа, которая продолжит работу с Минфином по конкретным проектам, когда будет результат, тогда он будет обсуждаться в коалиционном совете и тогда начнутся обсуждения с партнерами“, – отметил С. Сквернялис.

„Вам, наверное, следует понять и уважать – если мы вышли сюда сказать то, о чем говорилось в коалиционном совете, то мы и говорим. Мы не хотим спекулировать, распространять слухи, тогда вы начнете обсуждать, как обсуждало Правительство предыдущего созыва, где бывало так, что эти слухи были как принятые решения“, – пояснил С. Сквернялис.