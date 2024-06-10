Партию труда покинул один из активных ее членов

„Сегодня мой последний день в Партии труда. Я благодарен встреченным здесь коллегам, а особенно кедайняйцам - за сотрудничество и помощь на протяжении всех этих лет. Вместе мы пережили много вызовов и добились немало значимых побед. Благодарю всех за совместную работу, дружбу и бесценный опыт.

Я обещал не сообщать о своем решении до выборов в Европарламент, чтобы это не повлияло на выбор избирателей и главное на команду, которая старается для получения результата. Участки уже закрыты. Делаю заявления, не дожидаясь результатов выборов, поскольку это никак не скажется на принятом мной ранее решении“, – писал он.