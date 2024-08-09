Партия зеленых Литвы опубликовала официальный список кандидатов в Сейм

Лидер партии утверждает, что тема расширения прав и возможностей женщин и более пропорционального представительства в политике особенно важна для сообщества „зеленых“, и поэтому в этот раз оно отдает приоритет лидерству женщин.
„Хотя женщины составляют почти 54 проц. населения Литвы, хотя значительно больше из них получили высшее образование (53 проц. женщин, 25 проц. мужчин), женщины составляют меньшинство при принятии решений, касающихся всего государства. В течение этого срока мужчины составляли 70 проц. состава Сейма. Лишь шесть из 60 муниципалитетов возглавляют женщины“, - цитируется в сообщении Е. Будрайте.
Помимо лидера партии, в первую пятерку списка также входят: Инга Поповайте, Хельга Мария Каузоне, Расма Пажемецкайте и Каролина Кукляускайте.
Во второй пятерке списка – мужчины: Сваюнас Плунге, Лауринас Окоцкис, Мартинас Петрайтис, Юргис Валюкявичюс и Томас Баравикас.
В рядах кандидатов, выдвигаемых Партией зеленых – и хорошо известные лица, например профессор права д-р Витаутас Някрошюс, языковед д-р Антанас Сметона, учредитель движения Atgaja Саулюс Пикшрис, одна из основательниц Движения учителей Рута Андрюшкявичене и другие.