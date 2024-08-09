Партия зеленых Литвы опубликовала официальный список кандидатов в Сейм

Лидер партии утверждает, что тема расширения прав и возможностей женщин и более пропорционального представительства в политике особенно важна для сообщества „зеленых“, и поэтому в этот раз оно отдает приоритет лидерству женщин.

„Хотя женщины составляют почти 54 проц. населения Литвы, хотя значительно больше из них получили высшее образование (53 проц. женщин, 25 проц. мужчин), женщины составляют меньшинство при принятии решений, касающихся всего государства. В течение этого срока мужчины составляли 70 проц. состава Сейма. Лишь шесть из 60 муниципалитетов возглавляют женщины“, - цитируется в сообщении Е. Будрайте.