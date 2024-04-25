Партия свободы "тушит пожар" после размещения рекламы с горящим младенцем

В рекламе можно было увидеть сидящую у компьютера женщину, а на полу горящего младенца. "Не сейчас, дорогой, мамочка регистрируется на референдум о сохранении гражданства", – гласила надпись под картинкой.

На фейсбуке под фото была запись: "Знаешь, что горит? Вопрос двойного гражданства (...)".

Вскоре картинку из сообщения убрали, оставили надпись "тушим пожар".

Рекламу не обошли стороной политические оппоненты Партии свободы.

"Как выглядит глупая политическая коммуникация? Вот так. Даже придумать сложно, какая коммуникация была бы еще больше кампанией голосовать против или не участвовать в референдуме. (...)", – писал представитель демократического союза "Во имя Литвы" Арнольдас Пикжирнис.