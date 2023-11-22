Партия "Порядок и справедливость" ликвидируется

Бывший исполнительный секретарь партии Римас-Антанас Ручис, предприниматели Пейсах Качергинскис, Гедрюс Ракаускас, Витаутас Банис и Юстинас Гарляускас были приговорены к условным срокам лишения свободы.

"Порядок и справедливость" была оштрафована почти на 113 000 евро и конфисковано более 279 000 евро.

Согласно материалам дела, бизнесменам было поручено по поддельным документам перевести на счета одной из возглавляемых ими компаний денежные средства для оплаты рекламных услуг партии.

"Суд, оценив как приговор первой инстанции, так и апелляционный приговор, пришел к выводу, что все доказательства оценены последовательно, связаны друг с другом, ошибок в оценке не было", — заявил судья Альбинас Антанайтис.

Бывший ответственный секретарь партии, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, и бизнесмены также остались осужденными.

Кассационные жалобы представителя партии и осужденных по этому делу были отклонены.

Приговоры, вынесенные Паневежским районным судом, были оставлены в силе Апелляционным судом еще в прошлом году.

Представитель партии Ручис и Банис просили Верховный суд отменить решения судов низшей инстанции и прекратить дело, Качергинскис и Ракаускас — отменить приговоры судов низшей инстанции или направить его на новое рассмотрение, а Гарляускас — направить дело на новое рассмотрение в Верховный суд.

Расследование по данному делу было начато в конце 2014 года в связи с подозрениями, что осенью 2013 года частные компании частично покрыли расходы на проведение акции "Купи слона", спонсором которой выступила партия "Порядок и справедливость".

Однако суд не счел это мероприятие взяткой, и Скайсгирис, организовавший его, был полностью оправдан — как не совершивший деяния, содержащего признаки состава преступления.

Однако Кассационный суд отменил вердикт Апелляционного суда в части взыскания с Генеральной прокуратуры почти 14 000 евро за понесенные адвокатом расходы.