Партии свободы в следующем Сейме не будет: и Армонайте, и Раскявичюс остались без мандатов

Томас Витаутас Раскявичюс, баллотировавшийся в одномандатной округе Науяместис-Вилкпеде, набрал 43,08 проц. голосов, однако этого оказалось недостаточно для победы над консерватором Жигимантасом Павилёнисом, за которого проголосовали 48,54 проц. избирателей.
В Вильнюсском Жирмунском одномандатном круге победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене, набравшая 55,89 проц. голосов, представительница Партии свободы Моргана Даниэле набрала 34,47 проц., сообщает ГИК.
Во время второго тура выборов в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю, пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.