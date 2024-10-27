2024.10.27 23:20

Партии свободы в следующем Сейме не будет: и Армонайте, и Раскявичюс остались без мандатов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Laisvės partijos štabas
Laisvės partijos štabas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Партия свободы, возлагавшая последнюю надежду на второй тур выборов в Сейм, не будет иметь представителей в следующем Сейме – лидер партии Аушрине Армонайте, набравшая 45,94 проц. голосов, проиграла консерватору Дале Асанавичюте с 49,10 проц. поддержки, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Томас Витаутас Раскявичюс, баллотировавшийся в одномандатной округе Науяместис-Вилкпеде, набрал 43,08 проц. голосов, однако этого оказалось недостаточно для победы над консерватором Жигимантасом Павилёнисом, за которого проголосовали 48,54 проц. избирателей.

В Вильнюсском Жирмунском одномандатном круге победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене, набравшая 55,89 проц. голосов, представительница Партии свободы Моргана Даниэле набрала 34,47 проц., сообщает ГИК.

Во время второго тура выборов в Сейм, состоявшегося 27 октября, к урнам для голосования, чтобы выразить свою гражданскую волю, пришли 41,31 проц. избирателей. В первом туре выборов проголосовали 52,06 проц.

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