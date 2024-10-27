Партии свободы в следующем Сейме не будет: и Армонайте, и Раскявичюс остались без мандатов

Партия свободы, возлагавшая последнюю надежду на второй тур выборов в Сейм, не будет иметь представителей в следующем Сейме – лидер партии Аушрине Армонайте, набравшая 45,94 проц. голосов, проиграла консерватору Дале Асанавичюте с 49,10 проц. поддержки, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).