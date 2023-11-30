Парламентский комитет по аудиту одобрил проверку системы образования

Предлагается поручить Государственному контролю до 1 мая 2024 года провести аудит, оценивая надлежащим ли образом и в соответствии ли с законодательными актами участниками системы образования выполняются обязательства по повышению заработной платы учителей и других педагогических работников и рациональному использованию других ассигнований.
Предусматривающий это проект постановления, который появился после объединения двух представленных Сейму проектов постановлений относительно аудита системы образования, в среду парламентскому Комитету по аудиту представила член Сейма Юргита Шюгждинене.
По ее словам, аудит охватит всех участников системы образования.
Государственному контролю предлагается проверить, утвердили ли и выполняют ли учреждения самоуправления требования к планам создания сети учебных заведений.
В случае одобрения Сейма Государственный контроль проанализирует структуру фонда заработной платы учебных заведений по источникам, оценит, используется ли фонд заработной платы учебного заведения таким образом, чтобы выполнить обязательства государства в отношении заработной платы учителей, проверит, на что используются средства на обучение, выделенные в качестве специальной целевой дотации госбюджета.
21 ноября Сейм единогласно одобрил проекты постановлений о государственном аудите системы образования, подготовленные "трудовиком" Виктором Федоровым и консерватором Юргитой Шюгждинене.
Члены Сейма выразили пожелание, чтобы после рассмотрения в комиссиях появился новый объединенный проект. Его планируется обсудить на пленарном заседании Сейма 12 декабря.