Парламентские стражи этики не преступили к расследованию поездки экс-министра соцзащиты в Дубай

Получив жалобу по поводу поездки депутата М. Навицкене без разрешения правления Сейма, такое решение стражи этики приняли единогласно на заседании в среду.

„ГКСЭ собирает информацию, изучает связи министра с оплатившими поездку лицами, которые могли повлиять на ее обязанности как министра. То, что она как депутат Сейма отправилась в поездку, не уведомив правление, – это вопрос нашей комиссии“, – пояснила на заседании председатель КЭП Аушрине Норкене.

Тем не менее, все члены КЭП пришли к единогласному выводу и решили дождаться дополнительной информации от ГКСЭ. По словам члена комиссии Ирены Хаасе, на данный момент оснований для расследования нет.