2024.07.04 09:26

Парламентские стражи этики не преступили к расследованию поездки экс-министра соцзащиты в Дубай

 
ждут дополнительную информацию от ГКСЭ
ELTA
ru.DELFI.lt
Monika Navickienė
Monika Navickienė
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Комиссия Сейма по этике и процедурам (КЭП) приняла решение не начинать расследование частной поездки бывшего министра Моники Навицкене в Дубай. Стражи этики еще раз вернутся к этому вопросу после того, как Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) соберет дополнительную информацию.

Получив жалобу по поводу поездки депутата М. Навицкене без разрешения правления Сейма, такое решение стражи этики приняли единогласно на заседании в среду.

„ГКСЭ собирает информацию, изучает связи министра с оплатившими поездку лицами, которые могли повлиять на ее обязанности как министра. То, что она как депутат Сейма отправилась в поездку, не уведомив правление, – это вопрос нашей комиссии“, – пояснила на заседании председатель КЭП Аушрине Норкене.

Тем не менее, все члены КЭП пришли к единогласному выводу и решили дождаться дополнительной информации от ГКСЭ. По словам члена комиссии Ирены Хаасе, на данный момент оснований для расследования нет.

„Поскольку у ГКСЭ есть запросы по поездке и некоторым ее обстоятельствам, предлагаю дождаться заключения ГКСЭ, каким будет их решение. Если будет основание, то мы вернемся к рассмотрению этой жалобы“, – заявила депутат И. Хаасе.

Как заявила на заседании советник канцелярии Сейма Вита Вайтекуне, 10 июля ГКСЭ примет решение, начинать ли расследование возможного конфликта интересов, связанного с обязанностями М. Навицкене на посту министра.

В конце июня ГКСЭ, в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию и полученные сообщения, приняла решение собрать дополнительную информацию о связях М. Навицкене.

Комиссия выясняет обстоятельства частной поездки М. Навицкене в Дубай, ее связи с лицами, оплатившими эту поездку, а также служебные действия и решения, принятые в отношении тогдашнего министра М. Навицкене.

После сбора данной информации будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для начала расследования возможного нарушения Закона о согласовании общественных и частных интересов.

По поводу возникшего скандала в ГКСЭ обратилась сама М. Навицкене и представители оппозиционной „аграрной“ фракции Сейма.

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