Парламентские стражи этики не преступили к расследованию поездки экс-министра соцзащиты в Дубай

Получив жалобу по поводу поездки депутата М. Навицкене без разрешения правления Сейма, такое решение стражи этики приняли единогласно на заседании в среду.
„ГКСЭ собирает информацию, изучает связи министра с оплатившими поездку лицами, которые могли повлиять на ее обязанности как министра. То, что она как депутат Сейма отправилась в поездку, не уведомив правление, – это вопрос нашей комиссии“, – пояснила на заседании председатель КЭП Аушрине Норкене.
Тем не менее, все члены КЭП пришли к единогласному выводу и решили дождаться дополнительной информации от ГКСЭ. По словам члена комиссии Ирены Хаасе, на данный момент оснований для расследования нет.
„Поскольку у ГКСЭ есть запросы по поездке и некоторым ее обстоятельствам, предлагаю дождаться заключения ГКСЭ, каким будет их решение. Если будет основание, то мы вернемся к рассмотрению этой жалобы“, – заявила депутат И. Хаасе.
Как заявила на заседании советник канцелярии Сейма Вита Вайтекуне, 10 июля ГКСЭ примет решение, начинать ли расследование возможного конфликта интересов, связанного с обязанностями М. Навицкене на посту министра.
В конце июня ГКСЭ, в ответ на появившуюся в открытом доступе информацию и полученные сообщения, приняла решение собрать дополнительную информацию о связях М. Навицкене.
Комиссия выясняет обстоятельства частной поездки М. Навицкене в Дубай, ее связи с лицами, оплатившими эту поездку, а также служебные действия и решения, принятые в отношении тогдашнего министра М. Навицкене.
После сбора данной информации будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для начала расследования возможного нарушения Закона о согласовании общественных и частных интересов.
По поводу возникшего скандала в ГКСЭ обратилась сама М. Навицкене и представители оппозиционной „аграрной“ фракции Сейма.