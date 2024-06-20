Парламентские "крестьяне" взялись за импичмент Навицкене - собирают подписи

„Созданная комиссия сможет получить всю имеющуюся у спецслужб, но не подлежащую огласке информацию, связанную с деятельностью депутата Сейма Моники Навицкене. Общественность должна быть подробно проинформирована о ситуации, которая с каждым днем вызывает все больше вопросов“, – говорит в своем заявлении староста фракции СКЗЛ Аушрине Норкене.
Комиссии предстоит ответить на вопросы о связях М. Навицкене и ее супруга Миндаугаса Навицкаса с предпринимательницей Евой Тринкунайте и ее партнером Вильгельмасом Германасом, ранее судимым за мошенничество, и их предприятиями с целью выяснить, не нарушила ли бывшая министр Закон о согласовании общественных и частных интересов, не заявив о своих отношениях с вышеупомянутыми предпринимателями. Также планируется выяснить, не закупало ли Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда) и подведомственные ему учреждения услуги у Foxpay и других компаний, которыми управляют М. Навицкас, Е. Тринкунайте или В. Германас, посредством государственных закупок.
Среди вопросов – внимание к выигранному компанией Foxpay открытому тендеру Комитета по развитию информационного общества.
Также планируется выяснить обстоятельства поездки семьи бывшего министра на частном самолете в Дубай.
СКЗЛ предлагает сформировать комиссию из 12 депутатов Сейма, имеющих право на работу с секретной информацией. В случае создания комиссии она должна будет представить результаты парламентского расследования до 1 августа.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене ушла в отставку на фоне скандала вокруг компании Foxpay, в совет директоров которой входил супруг М. Навицкене Миндаугас Навицкас. Как ранее сообщили СМИ, Центробанк Литвы проводит проверку вышеупомянутой финтех-компании. В свою очередь, генеральный прокурор Нида Грунскене поручила Службе специальных расследований (ССР) провести проверку фактических обстоятельств по вопросам деятельности компании, поднятым в публичном поле.
Foxpay также стала объектом расследования правительственной Координационной комиссии по защите объектов, критически важных для национальной безопасности. В среду стало известно, что последняя не разрешила владелице Foxpay Еве Тринкунайте приобрести компанию LITLAB, основным акционером которой является супруг министра М. Навицкас. Сообщается, что еще в процессе рассмотрения будущей сделки владелица Foxpay изменила планы и передумала, однако комиссия проверила компанию по собственной инициативе и установила, что инвестор не соответствует требованиям закона о защите объектов государственного значения.
Ранее портал 15min.lt сообщил, что в прошлом году министр летала в Дубай на частном самолете вместе с Е. Тринкунайте и ее партнером В. Германасом.