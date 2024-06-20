Парламентские "крестьяне" взялись за импичмент Навицкене - собирают подписи

„Созданная комиссия сможет получить всю имеющуюся у спецслужб, но не подлежащую огласке информацию, связанную с деятельностью депутата Сейма Моники Навицкене. Общественность должна быть подробно проинформирована о ситуации, которая с каждым днем ​​вызывает все больше вопросов“, – говорит в своем заявлении староста фракции СКЗЛ Аушрине Норкене.

Комиссии предстоит ответить на вопросы о связях М. Навицкене и ее супруга Миндаугаса Навицкаса с предпринимательницей Евой Тринкунайте и ее партнером Вильгельмасом Германасом, ранее судимым за мошенничество, и их предприятиями с целью выяснить, не нарушила ли бывшая министр Закон о согласовании общественных и частных интересов, не заявив о своих отношениях с вышеупомянутыми предпринимателями. Также планируется выяснить, не закупало ли Министерство социальной защиты и труда (Минсоцтруда) и подведомственные ему учреждения услуги у Foxpay и других компаний, которыми управляют М. Навицкас, Е. Тринкунайте или В. Германас, посредством государственных закупок.