Парламентские консерваторы обратились в ГИК с просьбой проверить источники финансирования партии "Заря Немана"

По словам парламентариев, подписавших под обращением в ГИК, большинство политических партий, участвующих в выборах в Сейм, указали, что избирательный залог за кандидатов по одномандатным округам оплачивается за счет самих кандидатов или частично оплачивается партией, выдвинувшей этих кандидатов.
По словам консерваторов, в открытых источниках есть информация, что упомянутая партия выдвигает 56 одномандатников, за которых внесла залог в размере 113 тыс. 8 евро. В свою очередь председатель партии Р. Жемайтайтис указал, что деньги для залога были собраны за счет пожертвований физических лиц.
По словам начальника избирательного штаба Сейма СО-ХДЛ Миндаугаса Линге, „Заря Немана“ не имела права использовать пожертвования физлиц в качестве избирательных залогов для 56 одномандатников, поскольку это запрещено как Избирательным кодексом, так и Законом Литовской Республики о политических организациях.
„Необходимо выяснить, имело ли место грубое нарушение порядка финансирования партий. Эта партия не получает дотации из госбюджета, с подоходного налога с населения (ПНС) она собрала 13 тыс. евро, поэтому единственным законным источником средств остаются членские взносы. Трудно поверить, что новая партия могла бы собрать больше членских взносов, чем другие, существующие многие годы“, – цитируется в сообщении М. Линге.
„Как пояснил сам Р. Жемайтайтис, „скинулись кто сколько мог“, но такого финансирования в принципе не может быть – физические лица не могут делать пожертвования партиям. Физические лица могут жертвовать только на избирательные кампании на отдельный счет“, – добавил он.
Обращение в ГИК подписали консерваторы Миндаугас Линге, Айсте Гедвилене, Даля Асанавичюте и Вилюс Семешка.