Парламентская комиссия занялась расследованием "мнимого визита" Жемайтайтиса в США

„Нет необходимости в расследовании, поскольку подарки не были получены“, – заявила на заседании проголосовавшая против Дайва Петкявичене.

В ходе расследования комиссия выяснит, соблюдал ли Р. Жемайтайтис установленный Сеймом порядок командировок, заявив правлению, что отправляется в личную поездку, не нарушил ли закон, намереваясь принять дорогой подарок, и не представлял ли угрозу национальной безопасности в позициях, изложенных в письмах. Стражи этики также определят, есть ли основания для начала импичмента лидера „Заря Немана“ из-за этой истории.

За это решение проголосовали 10 членов комиссии, против – 1. В качестве составителей заключения избраны Виктор Федоров и социал-демократ Аудрюс Радвилавичюс.

По словам председателя комиссии Аушрине Норкене, что касается Р. Жемайтайтиса, то парламентские стражи этики получили четыре обращения по этому вопросу – одно из них поступило от правления Сейма. Однако по решению комиссии все поступившие обращения были объединены в одно расследование.

Сам Р. Жемайтайтис в заседании комиссии по этике не участвовал.

На прошлой неделе председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, который планировал деловую поездку и встречи с представителями администрации США, сообщил, что его обманули – билеты, присланные человеком, который представился сотрудником Департамента эффективности правительства США и пригласил его на встречу, оказались поддельными.