Парламентская комиссия занялась расследованием "мнимого визита" Жемайтайтиса в США

За это решение проголосовали 10 членов комиссии, против – 1. В качестве составителей заключения избраны Виктор Федоров и социал-демократ Аудрюс Радвилавичюс.
В ходе расследования комиссия выяснит, соблюдал ли Р. Жемайтайтис установленный Сеймом порядок командировок, заявив правлению, что отправляется в личную поездку, не нарушил ли закон, намереваясь принять дорогой подарок, и не представлял ли угрозу национальной безопасности в позициях, изложенных в письмах. Стражи этики также определят, есть ли основания для начала импичмента лидера „Заря Немана“ из-за этой истории.
„Нет необходимости в расследовании, поскольку подарки не были получены“, – заявила на заседании проголосовавшая против Дайва Петкявичене.
По словам председателя комиссии Аушрине Норкене, что касается Р. Жемайтайтиса, то парламентские стражи этики получили четыре обращения по этому вопросу – одно из них поступило от правления Сейма. Однако по решению комиссии все поступившие обращения были объединены в одно расследование.
Сам Р. Жемайтайтис в заседании комиссии по этике не участвовал.
На прошлой неделе председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, который планировал деловую поездку и встречи с представителями администрации США, сообщил, что его обманули – билеты, присланные человеком, который представился сотрудником Департамента эффективности правительства США и пригласил его на встречу, оказались поддельными.
Позже публицист Андрюс Тапинас сообщил, что депутата Сейма обманул аноним, представившийся чиновником из Вашингтона, который передал Laisvės TV переписку с Р. Жемайтайтисом, в которой „неманец“ не жалеет критики в адрес президента Гитанаса Науседы и ставит под сомнение посольство США в Литве.
Кроме того, политик представил управлению Сейма эту мнимую поездку как личную, хотя представители DOGE США обещали оплатить ее – расходы на такой визит, согласно данным из переписки, составили бы примерно 30 тыс. евро.
В ответ на эту новость представители оппозиционной фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в Парламенте рассматривают возможность инициировать импичмент Р. Жемайтайтису. Кроме того, в парламентскую Комиссию по этике и процедурам с просьбой инициировать импичмент председателю партии „Заря Немана“ уже обратился и бывший депутат Сейма, председатель Партии свободы Томас Витаутас Раскявичюс.
Эта история привлекла внимание и Службы специальных расследований (ССР), которая приступила к ее проверке. По данным службы, полученная информация в настоящее время изучается. После ее оценки будет принято решение о наличии или отсутствии основания для возбуждения дела.