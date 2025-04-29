Парламентариям предложат исключить 1 мая из перечня праздничных дней

По словам депутатов от парламентской фракции Движения либералов, в Литве не существует устоявшейся традиции празднования 1 мая. Они замечают, что многие люди используют этот выходной день для личных нужд, а не для празднования каких-либо событий.
„После восстановления независимости Литовской Республики 1 мая для значительной части общества больше не имеет праздничного значения и ассоциируется с советским прошлым государства. (...) Понятно, что в XIX веке, когда производственный процесс был достаточно жестоким, а людям приходилось работать в тяжелых условиях, такие праздники, как 1 мая, имели четкое значение. Однако сегодня разрыв между работодателями и работниками очень мал. Таким образом, изначальная идея праздника 1 мая сегодня становится неактуальной“, — говорится в пояснительной записке либералов Сейма, подготовивших поправки к Трудовому кодексу и законам о памятных днях.
Кстати, в Сейме и раньше звучали инициативы об отмене праздника Международного дня труда, однако парламентарии предыдущих созывов их не поддержали. После того как в Сейме прозвучали призывы вернуться к этой идее, премьер-министр социал-демократ Гинтаутас Палуцкас заявил журналистам, что не согласен с исключением 1 мая из перечня нерабочих дней.
Парламентарии рассматривают предложение спикера Сейма Саулюса Сквернялиса о включении 13 января — Дня защитников свободы — в перечень праздничных дней. В случае одобрения данной инициативы Сеймом, этот день был бы исключен из календаря памятных дней и стал бы нерабочим днем.