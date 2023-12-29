Парламентарий: размещая немецкую бригаду в Литве, мы получим долгосрочную выгоду

"Если размещение бригады будет проведено должным образом, наше государство также может получить от этого выгоду, потому что все, что здесь будет осуществлено – строительство и расширение инфраструктуры, создание рабочих мест – вернется в карман Литвы за счет собранных налогов. А модели бывают разные, но важно, чтобы это было сделано быстро", – сказал С. Сквернялис.
"Все это – разовые инвестиции в инфраструктуру. Будет построено то, что нужно, и никаких дополнительных затрат не потребуется", – отметил он.
Однако политик подчеркнул, что хотя два военных полигона и три военных городка практически готовы для приема немецких военнослужащих, он не видит прогресса в создании гражданской инфраструктуры, необходимой семьям военнослужащих.
"Что касается военной инфраструктуры, то правительство завершает проекты – военные городки, полигоны. А вот в гражданской инфраструктуре пока олимпийское спокойствие и совершенно не видно никакого прорыва. Но если есть жизненно важная цель, чтобы в Литве появилось 5 тыс. военнослужащих с членами их семей, то необходимо создать места, где эти люди будут жить, учиться, питаться, отправлять своих детей в школы и детские сады", – пояснил он.
Летом 2022 г. Германия обязалась разместить в Литве воинскую часть размером с бригаду – такое соглашение предусмотрено в коммюнике, подписанном канцлером Олафом Шольцем и президентом Гитанасом Науседой.