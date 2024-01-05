Парламентарии в Литве скептически относятся к планам закрытия русскоязычных школ: это огромная ошибка министра

"На мой взгляд, это заявление очень поспешное, совершенно необдуманное, противопоставляющее общество и вновь пытающееся сделать одно национальное меньшинство виновным во всем, что происходит вокруг. Мне кажется, что это огромная ошибка со стороны министра", - сказала Elta член комитета Сейма по образованию Йева Качинскайте-Урбонене, добавив, что для этого необходимы дискуссии с экспертами и национальными общинами.

Однако "трудовик" согласна с доводами Г. Якштаса о том, что в школах русского национального меньшинства фиксируются худшие результаты. Но, по ее словам, необходимо глубже разобраться в причинах этих проблем.

"Надо обсудить, что вызывает желание закрывать. Если это связано с некачественным образованием, возможно, не здесь следует искать решения, но если возникают вопросы о патриотизме, то есть всевозможные проявления среди людей различных национальностей, независимо от того, русские ли они, поляки или даже литовцы", - сказала она.