2025.05.02 07:02

Парламент согласен объявить 9 февраля Днем энергетической независимости стран Балтии

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Seimas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

Парламент Литвы склонен одобрить инициативу демократического союза „Во имя Литвы“ и объявить 9 февраля Днем энергетической независимости стран Балтии.

Такое предложение в первом чтении одобрили 72 депутата, против никто не голосовал, еще 15 воздержались.

По словам представителей демократического союза, 9 февраля 2025 г произошло и историческое и важное в практическом плане событие для стран Балтии и Европы, оно укрепляет энергетическую независимость всего региона, объединяет Литву с энергетической семьей Европы.

„Синхронизация стран Балтии – это проект, который осуществляли почти 20 лет, учреждения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также ЕС работали над единым результатом - страны Балтии стали энергетически независимыми“, – отметили инициаторы проекта.

Напомним, то в списке памятных дат в Литве есть 113 дней. 17 апреля в Литве - День энергетиков.

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