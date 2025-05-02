Парламент согласен объявить 9 февраля Днем энергетической независимости стран Балтии

Такое предложение в первом чтении одобрили 72 депутата, против никто не голосовал, еще 15 воздержались.

По словам представителей демократического союза, 9 февраля 2025 г произошло и историческое и важное в практическом плане событие для стран Балтии и Европы, оно укрепляет энергетическую независимость всего региона, объединяет Литву с энергетической семьей Европы.

„Синхронизация стран Балтии – это проект, который осуществляли почти 20 лет, учреждения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, а также ЕС работали над единым результатом - страны Балтии стали энергетически независимыми“, – отметили инициаторы проекта.