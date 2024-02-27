Парламент призывает принять меры относительно планов польских фермеров по блокаде дороги из Литвы

Комитет также обратился к Правительству, призвав принять соответствующие решения относительно запрета на импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси в Литву , а также относительно внесения соответствующих законопроектов в Сейм во время весенней сессии.

Комитеты Сейма по сельским делам и экономике также выступают с инициативой организовать в ближайшее время встречу с руководителями украинских и польских фермерских ассоциаций и коллегами-парламентариями для изменения сложившейся ситуации", – говорится в пресс-релизе.

"Принимая во внимание тот факт, КСД просит президента, правительство, министров иностранных дел, сельского хозяйства и транспорта решить ситуацию всеми возможными дипломатическими способами, чтобы не допустить блокады дороги между Литвой и Польшей.

"Литва могла бы стать еще одним государством-членом Евросоюза, запретившим импорт российской и белорусской сельскохозяйственной продукции и кормов после того, как на прошлой неделе Сейм Латвийской Республики принял поправки к закону о сельском хозяйстве и развитии села, которыми временно, до 1 июля 2025 г., запретил импорт сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Беларуси в Латвию.

Также запрещено импортировать в Латвию из других третьих стран ту сельскохозяйственную продукцию и корма, страной происхождения которых является Россия или Беларусь", – заявили депутаты Сейма.