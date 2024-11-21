Парламент одобрил кандидатуру Палуцкаса на пост премьер-министра Литвы

Кандидатуру Г. Палуцкаса на пост премьер-министра поддержали 88 членов Сейма, 34 проголосовали против и 6 воздержались. Выдвижение было единогласно поддержано фракциями правящего большинства: 3 депутата, от Смешанную группы проголосовали за, 5 парламентариев фракции "крестьян“ и ИАПЛ воздержались, другие члены этой фракции не принимали участия в голосовании. Консерватор Валдас Ракутис воздержался от голосования, остальные проголосовали против.
„На наших плечах лежит большая ответственность. То, как вы и правительство будете работать, почувствует каждый житель страны в любой точке Литвы. Сегодня был свидетелем дискуссии не о том, что и как будет делать правительство, а о превратностях формирования коалиции“, - сказал председатель Сейма Саулюс Сквернелис, вручая Палуцкасу букет цветов.
Он пожелал Г. Палуцкасу не ввязываться в баталии, „в которые нас пытаются втянуть“, а сосредоточиться на работе, которую с нетерпением ждет каждый человек в Литве, а также сохранять достоинство, спокойствие и хладнокровие, здоровье, выбирать, кто настоящий друг, а кто притворный, и иметь сильную поддержку, прежде всего - своей семьи, потому что она - самое важное. „Успешные дела, решительные поступки, которые, я верю, вы сможете совершить, будут самыми важными“, - добавил он.
После голосования Палуцкас сообщил журналистам, что передаст президенту список возможных министров. „Все имена (членов кабинета министров) есть, и эти имена будут обсуждаться“, - сказал Палюкас журналистам в Сейме в четверг.
„Коалиция, согласно коалиционному соглашению, представила все кандидатуры на все министерские посты. Соответственно, они будут обсуждаться с президентом“, - цитирует Палуцкаса.
„Сегодня, после разговора с президентом, я, вероятно, назову несколько имен“, - добавил новый премьер-министр. Он отметил, что кандидаты в министерства защиты окружающей среды, юстиции и сельского хозяйства, согласованные „Зарей Немана“, являются беспартийными.
Палуцкас должен в течение 15 дней после своего назначения представить парламенту состав кабинета министров, утвержденный президентом, и внести на рассмотрение программу правительства.
В четверг утром Движение либералов предложило рассмотреть кандидатуру Г. Палуцкаса только после того, как генеральный прокурор Нида Грунскене обратится в Сейм по поводу лишения Ремигиюса Жемайтайтиса депутатской неприкосновенности, но Сейм не согласился с этим предложением.
Члены Сейма принимают решение о назначении кандидата на должность премьер-министра открытым голосованием. Со своей стороны Г. Палуцкас заявил, что, по его мнению, если голосование по его назначению на пост премьер-министра проходило бы тайно, он получил бы большую поддержку со стороны парламентариев.
Г. Палуцкас не был первым кандидатом социал-демократов на пост главы правительства. Первоначально на эту должность проектировали Вилию Блинкявичюте, председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Политик заверяла, что в случае успеха она возглавит правительство. Однако после второго тура выборов в Сейм депутат Европарламента стала высказываться двусмысленно и наконец заявила, что отказывается стать премьер-министром. Президиум СДПЛ возложил эту обязанность на заместителя председателя политической силы Г. Палуцкаса.