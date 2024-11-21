Парламент одобрил кандидатуру Палуцкаса на пост премьер-министра Литвы

Он пожелал Г. Палуцкасу не ввязываться в баталии, „в которые нас пытаются втянуть“, а сосредоточиться на работе, которую с нетерпением ждет каждый человек в Литве, а также сохранять достоинство, спокойствие и хладнокровие, здоровье, выбирать, кто настоящий друг, а кто притворный, и иметь сильную поддержку, прежде всего - своей семьи, потому что она - самое важное. „Успешные дела, решительные поступки, которые, я верю, вы сможете совершить, будут самыми важными“, - добавил он.