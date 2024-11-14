Парламент Литвы выбирает спикера: предложена только кандидатура Сквернялиса

В истории независимой Литвы, только в 2008 г. Арунаса Валинскаса выбрали вице-спикером после второго голосования.

На пост спикера парламента была предложена лишь одна кандидатура.

Согласно Уставу, кандидата на этот пост может выдвинуть группа депутатов не меньше чем из 15 человек.

Спикера выбирают путем тайного голосования на весь срок полномочий.

Представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Рима Весайте на заседании официально предложила кандидатуру Сквернялиса на этот пост. По его словам, предложение подписали 82 депутата из разных партий. Сквернялис согласился с выдвижением своей кандидатуры на пост спикера.