Парламент Литвы выбирает спикера: предложена только кандидатура Сквернялиса

В истории независимой Литвы, только в 2008 г. Арунаса Валинскаса выбрали вице-спикером после второго голосования.
На пост спикера парламента была предложена лишь одна кандидатура.
Согласно Уставу, кандидата на этот пост может выдвинуть группа депутатов не меньше чем из 15 человек.
Спикера выбирают путем тайного голосования на весь срок полномочий.
Представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Рима Весайте на заседании официально предложила кандидатуру Сквернялиса на этот пост. По его словам, предложение подписали 82 депутата из разных партий. Сквернялис согласился с выдвижением своей кандидатуры на пост спикера.
„Благодарю всех коллег, которые поддержали мою кандидатуру на этот пост. Парламент примет решение путем тайного голосования“, – сказал Сквернялис.
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После выборов спикера парламент будет голосовать за утверждение вице-спикеров парламента, утвердит правление и союз старост.
В этом парламенте у спикера будет шесть заместителей: трое соцдемов, один из партии „Заря Немана“ и двое представителей оппозиции.
Соцдемы предлагают на эти посты Юозаса Олекаса, Расу Будбергите и Оринту Лейпуте.
Консерваторы представили кандидатуру Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Во вторник лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что предложит на этот пост кандидатуру Агне Ширинскене.