2024.11.14 15:05

Парламент Литвы выбирает спикера: предложена только кандидатура Сквернялиса

 
Симона Воверюнайте
ru.DELFI.lt
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė
Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

14 ноября на первом заседании парламент Литвы нового созыва выбирает спикера. Согласно соглашению, заключенному в минувший понедельник между соцдемами, демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“ пост спикера займет лидер союза „Во имя Литвы“ Саулюс Сквернялис.

В истории независимой Литвы, только в 2008 г. Арунаса Валинскаса выбрали вице-спикером после второго голосования.

На пост спикера парламента была предложена лишь одна кандидатура.

Согласно Уставу, кандидата на этот пост может выдвинуть группа депутатов не меньше чем из 15 человек.

Спикера выбирают путем тайного голосования на весь срок полномочий.

Представитель демократического союза „Во имя Литвы“ Рима Весайте на заседании официально предложила кандидатуру Сквернялиса на этот пост. По его словам, предложение подписали 82 депутата из разных партий. Сквернялис согласился с выдвижением своей кандидатуры на пост спикера.

„Благодарю всех коллег, которые поддержали мою кандидатуру на этот пост. Парламент примет решение путем тайного голосования“, – сказал Сквернялис.

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Seimo posėdis, kuriame renkamas naujojo Seimo pirmininkas, parlamento vadovybė

После выборов спикера парламент будет голосовать за утверждение вице-спикеров парламента, утвердит правление и союз старост.

В этом парламенте у спикера будет шесть заместителей: трое соцдемов, один из партии „Заря Немана“ и двое представителей оппозиции.

Соцдемы предлагают на эти посты Юозаса Олекаса, Расу Будбергите и Оринту Лейпуте.

Консерваторы представили кандидатуру Радвиле Моркунайте-Микуленене.

Во вторник лидер „Зари Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что предложит на этот пост кандидатуру Агне Ширинскене.

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