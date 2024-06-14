Парламент Литвы решит вопрос денонсации международного договора с РФ

Это соглашение было подписано в 1992 году и ратифицировано постановлением Верховного Совета Литовской Республики.
"Денонсация договора обеспечит достижение главной цели – не поддерживать более тесное правовое сотрудничество с государством-агрессором“, - сказала министр юстиции Эвелина Добровольска, представляя проект.
"После денонсации договора в сфере уголовного права вероятные негативные последствия будут минимальными, поскольку возможность получения юридической помощи, подпадающей под действие этого договора, останется на основе других многосторонних международных договоров“, - отметила она.
Целью соглашения было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, действующих на их территориях, а также развитие правового сотрудничества в сфере оказания правовой помощи.
По мнению министра юстиции Е. Добровольской, после изменения геополитической ситуации – когда Россия начала беспрецедентную военную агрессию против Украины, происходят грубые нарушения принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, Литва должна четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором.
Вот уже более двух лет правовое сотрудничество по этому соглашению де-факто не осуществляется и запросы о правовой помощи, полученные Литвой из России, не выполняются, за исключением случаев, когда это исключительно и непосредственно связано с интересами граждан Литовской Республики.
Латвия и Эстония уже приняли политические решения относительно прекращения международных договоров с Россией такого же характера.
Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., цель состоит в том, чтобы расторгнуть этот договор как можно скорее – до автоматического продления его действия еще на пять лет.