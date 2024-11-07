2024.11.07 12:34

Парламент Литвы принял Закон о национальных меньшинствах

 
Ядвига Белявска
ru.DELFI.lt
ELTA
Lietuvos lenkų sąjungos eisena, Lenkų išeivijos dienai paminėti
Lietuvos lenkų sąjungos eisena, Lenkų išeivijos dienai paminėti
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

На исходе срока полномочий Сейм Литвы принял новую редакцию Закона о национальных меньшинствах, рассмотрение которой началось в июне.

За этот документ, представленный министром юстиции Эвелиной Добровольской, в четверг проголосовали 67 членов Сейма, никто не был против, 4 депутата воздержались.

Уходящему Сейму удалось восполнить правовой пробел почти двух десятилетий и принять Закон о национальных меньшинствах, в котором говорится об их праве сохранять и развивать свою культуру, традиции, обычаи и язык.

В новую редакцию Закона о национальных меньшинствах внесено, что каждый человек, принадлежащий к национальному меньшинству, имеет право свободно и неограниченно, в частной и публичной форме, устно и письменно использовать свой язык.

В законопроекте подчеркивается, что никто не может быть принужден доказывать свою принадлежность к национальному меньшинству, публично раскрывать свою национальную принадлежность или отказываться от принадлежности к национальному меньшинству.

Закон дает право национальным меньшинствам изучать язык национального меньшинства или учиться на языке национального меньшинства в общеобразовательных школах и школах неформального образования.

Документ регламентирует право на образование на языке национального меньшинства. Закон предусматривает право национальных меньшинств объединяться в организации и создавать политические организации.

Предусматривается также создание Совета национальных меньшинств. Это будет коллегиальный консультативный институт, действующий на общественной основе и предоставляющий предложения уполномоченному правительством органу, ответственному за реализацию политики национальных меньшинств, государственным и муниципальным учреждениям. Совет национальных меньшинств будет состоять из представителей организаций, объединяющих национальные меньшинства, неправительственных организаций.

В законе также обращается внимание на исторические национальные меньшинства, которые „находятся под угрозой исчезновения и не имеют своей исторической родины“. Исторические национальные меньшинства, согласно документу, имеют право на выживание и сохранение своей культуры, традиций, обычаев и языка.

Новый Закон о национальных меньшинствах вступит в силу 1 января 2025 года.

ELTA напоминает, что с 2010 года утратил силу Закон о национальных меньшинствах, принятый 23 ноября 1989 года и дополненный и измененный Верховным Советом-Восстановительным Сеймом 29 января 1991 года.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии