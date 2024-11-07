Парламент Литвы принял Закон о национальных меньшинствах

За этот документ, представленный министром юстиции Эвелиной Добровольской, в четверг проголосовали 67 членов Сейма, никто не был против, 4 депутата воздержались.

Уходящему Сейму удалось восполнить правовой пробел почти двух десятилетий и принять Закон о национальных меньшинствах, в котором говорится об их праве сохранять и развивать свою культуру, традиции, обычаи и язык.

В новую редакцию Закона о национальных меньшинствах внесено, что каждый человек, принадлежащий к национальному меньшинству, имеет право свободно и неограниченно, в частной и публичной форме, устно и письменно использовать свой язык.