Парламент Литвы отклонил предложение отказаться от запрета на информирование подростков о гомосексуальных отношениях

За поправки в первом чтении проголосовали 50 депутатов, 56 были против, еще 19 воздержались.

Парламент решил отклонить этот проект.

Правительство Литвы в октябре этого года одобрила поправки к закону о защите несовершеннолетних от негативной публичной информации, предлагалось отказаться от постановления, что "на детей негативно влияет публичная информация, "которая умаляет семейные ценности, поощряет иное понятие семьи, нежели утвержденное в Конституции и Гражданском кодексе".

Поправку предложил Минюст Литвы, чтобы осуществить выполнение вердикта Европейского суда по защите прав человека (ЕСПЧ), в соответствии с которым, Литву признали страной, ущемившей свободу слова писателя Неринги Мацате, когда в 2014 г. с прилавков магазинов изъяли ее книгу "Янтарное сердце", в которой описывалась любовь между однополыми людьми.