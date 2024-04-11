Парламенская оппозиция обратилась к стражам этики из-за заявлений Анушаускаса о возможной коррупции

"Мы получили обращение и регистрируем его. На ближайшем заседании комиссии мы его рассмотрим", — подтвердила агентству Elta председатель комиссии, "аграрий" Аушрине Норкене.

Как сообщил в четверг портал delfi.lt, к парламентским стражам этики по поводу заявлений А. Анушаускаса обратились работающая в Смешанной группе депутатов Сейма Агне Ширинскене, "аграрии" Лигита Гирскене и Аста Кубилене, социал-демократ Юлюс Сабатаускас и демократ из партии "Во имя Литвы" Альгирдас Стончайтис.

По их мнению, опровергнутые службами заявления бывшего министра А. Анушаускаса вводят общественность в заблуждение, создают недоверие к депутатам Сейма, подрывают престиж Сейма как института, вызывают недоверие к парламенту в целом.