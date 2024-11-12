Палуцкас: "Заря Немана" имеет достойных кандидатов в министры

„Я пока не буду называть имена“, – сказал он.

„Если „Заре Немана“ понадобится помощь, я обязательно помогу им найти“, – заявил социал-демократ, отказавшись сообщить, о каких конкретно людях ведетутся переговоры с „Зарей Немана“.

„Сейчас есть несколько кандидатов с очень солидным опытом работы в государственном управлении. Прозрачные, достойные люди, которые могли бы претендовать на то или иное министерство“, – заявил журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

После того как президент заявил, что не одобрит партийных кандидатов в правительство от партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом , Г. Палуцкас уверяет, что в данный момент ему известны имена прозрачных и достойных профессионалов.

По словам политика, отбор министров будущего правительства осуществляется по всем критериям, установленным президентом. Кроме того, заявил Г. Палуцкас, нет оснований говорить и об отношении президента к будущим кандидатам от „Заря Немана“ на посты в министерствах.

„Я пока не вижу особого настроя со стороны президента. Думаю, что президент желает успехов коалиции и будущему правительству, потому что это будет успех и Литвы. А что касается министерских назначений, то все идет согласно установленному порядку. Президент выразил определенные ожидания. И коалиция, и я лично слышу эти ожидания“, – заключил Г. Палуцкас.