Палуцкас: "Заря Немана" имеет достойных кандидатов в министры

После того как президент заявил, что не одобрит партийных кандидатов в правительство от партии „Заря Немана“, возглавляемой обвиняемым в антисемитизме Ремигиюсом Жемайтайтисом, Г. Палуцкас уверяет, что в данный момент ему известны имена прозрачных и достойных профессионалов.
„Сейчас есть несколько кандидатов с очень солидным опытом работы в государственном управлении. Прозрачные, достойные люди, которые могли бы претендовать на то или иное министерство“, – заявил журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
„Если „Заре Немана“ понадобится помощь, я обязательно помогу им найти“, – заявил социал-демократ, отказавшись сообщить, о каких конкретно людях ведетутся переговоры с „Зарей Немана“.
„Я пока не буду называть имена“, – сказал он.
По словам политика, отбор министров будущего правительства осуществляется по всем критериям, установленным президентом. Кроме того, заявил Г. Палуцкас, нет оснований говорить и об отношении президента к будущим кандидатам от „Заря Немана“ на посты в министерствах.
„Я пока не вижу особого настроя со стороны президента. Думаю, что президент желает успехов коалиции и будущему правительству, потому что это будет успех и Литвы. А что касается министерских назначений, то все идет согласно установленному порядку. Президент выразил определенные ожидания. И коалиция, и я лично слышу эти ожидания“, – заключил Г. Палуцкас.
Комментируя ситуацию в понедельник, президент заявил, что не будет утверждать кандидатов в правительство от партии „Заря Немана“.
„Я очень четко сказал лидерам Социал-демократической партии, что не одобрю и пусть даже не пытаются выдвинуть кандидатов „Зари Немана“ от самой партии. Они могут попытаться выдвинуть кандидатов-технократов“, – заявил журналистам в понедельник Г. Науседа.
„Не знаю, кто из уважающих себя людей захочет идентифицировать себя с лидером другой партии, если такие появятся, мы будем говорить“, – добавил он.
Поэтому, рассуждал президент, в ходе утверждения правительства и могут возникнуть определенные препятствия для реализации коалиционного соглашения.
Как сообщалось ранее, в новом правительстве союзу демократии „Во имя Литвы“ достались министерства экономики и инноваций и энергетики.
Между тем, „Заре Немана“ Р. Жемайтайтиса достались Министерство сельского хозяйства, окружающей среды и юстиции.
На прошлой неделе лидер партии назвал коллегу по партии Агне Ширинскене потенциальным кандидатом на пост министра юстиции.
В свою очередь социал-демократы возглавят 9 министерств.