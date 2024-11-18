Палуцкас встретился с президентом: Кабинет министров пока под вопросом

„У нас был действительно конструктивный, хороший, прозрачный разговор с президентом. Я действительно очень им доволен“, - сказал журналистам после встречи с президентом Г. Палуцкас.

„Обсуждались также некоторые имена, которые упоминались и в СМИ, но я не буду сегодня их комментировать“, - сказал он, не уточнив, какую реакцию получил от главы страны.

„Белый это дым или черный – станет ясно чуть позже. Сегодня просто на хорошем фоне, в хорошем настроении обсуждались различные и другие актуальные вопросы, в том числе имена (кандидатов в министры – ELTA). Но я не буду их сегодня комментировать“, - продолжил он.