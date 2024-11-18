Палуцкас встретился с президентом: Кабинет министров пока под вопросом

„У нас был действительно конструктивный, хороший, прозрачный разговор с президентом. Я действительно очень им доволен“, - сказал журналистам после встречи с президентом Г. Палуцкас.
„Обсуждались также некоторые имена, которые упоминались и в СМИ, но я не буду сегодня их комментировать“, - сказал он, не уточнив, какую реакцию получил от главы страны.
„Белый это дым или черный – станет ясно чуть позже. Сегодня просто на хорошем фоне, в хорошем настроении обсуждались различные и другие актуальные вопросы, в том числе имена (кандидатов в министры – ELTA). Но я не буду их сегодня комментировать“, - продолжил он.
Г. Палуцкас также заверил, что на встрече не обсуждались кандидатуры в правительство, представленные партнером по коалиции „Зарей Немана“.
Г. Палуцкас не ответил на вопрос, получил ли он какие-либо предложения от президента о том, кого можно делегировать в Министерство иностранных дел (МИД). Президентура ранее упоминала, что из-за возникшего в международном пространстве скандала, когда социал-демократы решили пригласить в коалицию политическую силу Ремигиюса Жемайтайтиса, нарушившего присягу члена Сейма антисемитскими высказываниями, глава страны мог бы предложить кандидатуру министра иностранных дел.
„Я не буду сегодня комментировать содержание разговора, предложения или имена, потому что процедурно еще слишком рано“, - повторил кандидат в премьер-министры, подчеркнув, что снижение репутационного ущерба Литве будет целью каждой ветви власти.
„Видимо, цель всех звеньев власти – постараться сделать репутацию и имидж правильными, не искажая различные факты, поэтому и я лично звонил лидерам немецких социал-демократов“, - сказал Г. Палуцкас.
Отвечая на вопрос, возложил ли лидер страны Г. Науседа какие-либо ожидания на будущий Кабинет министров, социал-демократ повторил позицию, высказанную ранее президентом.
„Эти требования президент уже высказал ранее – должны быть опытные люди с опытом работы в государственном управлении, прозрачные люди, готовые работать для Литвы“, - резюмировал депутат Сейма.
ELTA напоминает, что уходящий премьер-министр Ингрида Шимоните после приведения к присяге нового Сейма вернула полномочия президенту. Он, в свою очередь, возложил на Кабинет министров временные обязанности до назначения нового правительства.
Кандидатуру Г. Палуцкаса во вторник планируется внести в Сейм.
Г. Палуцкас не является первым кандидатом социал-демократов на пост главы правительства. Первоначально на эту должность проектировали Вилию Блинкявичюте, председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Политик заверяла, что в случае успеха она возглавит правительство. Однако после второго тура выборов в Сейм депутат Европарламента стала высказываться двусмысленно и наконец заявила, что отказывается стать премьер-министром. Президиум СДПЛ возложил эту обязанность на заместителя председателя политической силы Г. Палуцкаса.
Согласно закону, глава страны должен представить в Сейм кандидатуру премьер-министра не позднее чем в течение 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.