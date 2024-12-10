Палуцкас в среду намерен представить президенту кандидатуры на остальные должности министров

Как сообщалось ранее, близкая дружба Т. Коверы и владелицы стоматологического кабинета Д. Макарявичене трагически оборвалась в ночь на 1 октября 2001 года. В ходе расследования было установлено, что после конфликта, произошедшего в квартире, которую Т. Ковера снимал на улице Жалюю яжеру, женщина застрелилась из малокалиберного нарезного ружья, которое сама же и подарила другу. По данным следствия, перед самоубийством произошла потасовка. Позже эксперты подсчитали, что женщине было нанесено 7 ударов в голову и еще 9 в друге части тела.