Палуцкас в среду намерен представить президенту кандидатуры на остальные должности министров

По его словам, он уже успел встретиться с кандидатом на пост министра юстиции Римантасом Моцкусом.
„Подходящий, у него есть квалификация правоведа, степень магистра права, его также хорошо характеризуют руководители права Вильнюсского университета, адвокатская практика, повышение квалификации – серьезных проблем с его кандидатурой я не вижу“, – сказал Г. Палуцкас.
Однако назначенный премьер пока не сообщил, представит ли он президенту эту кандидатуру.
„Выдвину ли эту кандидатуру, я решу завтра“, – сообщил он.
Г. Палуцкас также подтвердил, что во вторник намерен встретиться с кандидатом от партии „Заря Немана“ на пост министра окружающей среды.
„Встречусь с одним из кандидатов на пост министра окружающей среды“, – подтвердил политик.
Не комментирует биографию Т. Коверы
Назначенный премьер-министр воздерживается от комментариев по поводу возможной кандидатуры Томаса Коверы, привлекшего внимание в публичном поле, на должность министра окружающей среды. Как уверяет Г. Палуцкас, он намерен говорить только о тех кандидатах, которые будут представлены президенту.
„Я уже сказал, что, когда я представлю кандидатов на посты министров, это будет сделано публично и надлежаще. А комментировать заголовки или какие-то размышления, каких-то возможных, невозможных кандидатов я не вижу никакого смысла“, – заявил журналистам Г. Палуцкас.
„Различные размышления, видимо, являются демократическим правом – как общественных групп, так и партнеров по коалиции. И я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, очень полезно услышать общественные оценки. А кто станет кандидатом в министры, выяснится только после того, как я приму это решение и представлю его президенту“, – подчеркнул он.
Председатель партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис утверждает, что кандидат от партии на пост министра окружающей среды Т. Ковера, после того, как привлек к себе внимание средств массовой информации, отказался от возможности претендовать на эту должность.
Внимание общественности привлекли некоторые подробности биографии Т. Коверы. В 2003 году Вильнюсский окружной суд признал Т. Коверу виновным в незаконной перевозке огнестрельного оружия и небрежном его хранении. В 2004 году Верховный суд Литвы (ВСЛ) постановил, что мужчина был обоснованно осужден за вышеупомянутые преступные деяния.
Тогда же ВСЛ решил отклонить ходатайство родственников бывшей подруги Т. Коверы Д. Макарявичене о возобновлении расследования дела о смерти их дочери.
Как сообщалось ранее, близкая дружба Т. Коверы и владелицы стоматологического кабинета Д. Макарявичене трагически оборвалась в ночь на 1 октября 2001 года. В ходе расследования было установлено, что после конфликта, произошедшего в квартире, которую Т. Ковера снимал на улице Жалюю яжеру, женщина застрелилась из малокалиберного нарезного ружья, которое сама же и подарила другу. По данным следствия, перед самоубийством произошла потасовка. Позже эксперты подсчитали, что женщине было нанесено 7 ударов в голову и еще 9 в друге части тела.