2024.12.09 17:07

Палуцкас требует объяснений: почему дело о шпионаже скрывалось от некоторых партий

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

У назначенного премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса возникает вопрос, почему о деле о шпионаже, в ходе которого подозрения были предъявлены члену Союза Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), знали только некоторые политические партии.

„Прежде всего, Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) следует выяснить, почему эта информация доступна одним политическим силам и недоступна другим. Это важно, при попытке выяснить, не имеет ли та или иная политическая партия ненужного, незаконного влияния на правоохранительные органы или учреждения разведки“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в понедельник.

По мнению политика, для скорейшего расследования подобных случаев, необходимо выделить больше средств Департаменту государственной безопасности (ДГБ).

„Видимо, ДГБ нуждается в дополнительном финансировании, чтобы такие истории выявлялись и освещались быстрее“, – подчеркнул Г. Палуцкас.

„Никто не должен бояться, задача спецслужб – предотвращать подобные случаи, независимо от политической принадлежности“, – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что в понедельник старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. По его словам, выявленное в январе этого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

По словам прокурора, как установило следствие, гражданин, предположительно собиравший информацию в сотрудничестве с российским ГРУ, являлся членом партии Союза Отечества- Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ).

Этот гражданин, как заявили в прокуратуре, также состоял в Союзе политзаключенных и ссыльных Литвы.

Подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

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