Палуцкас требует объяснений: почему дело о шпионаже скрывалось от некоторых партий

„Прежде всего, Комитету по национальной безопасности и обороне (КНБО) следует выяснить, почему эта информация доступна одним политическим силам и недоступна другим. Это важно, при попытке выяснить, не имеет ли та или иная политическая партия ненужного, незаконного влияния на правоохранительные органы или учреждения разведки“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в Сейме в понедельник.