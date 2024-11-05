2024.11.05 13:16

Палуцкас: социал-демократы готовы восстановить диалог с Пекином

 
Аугусте Либерите
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ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Кандидат в премьер-министры от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас говорит, что будущее Правительство не против улучшения дипломатических отношений с Китаем и возвращения посла Литвы в Пекин.

„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем возражать. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом Правительстве мы не предвидим“, - заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас, уже ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.

„Этот вопрос, конечно, не стоит на первом месте в нашей политической повестке дня“, - добавил он.

ELTA напоминает, что в программе СДПЛ, победившей на выборах, подчеркивается, что Китай создает вызовы безопасности и внешней политике. Однако социал-демократы подчеркнули, что отношения с Пекином необходимо нормализовать.

„Непростительно, что дипломатические отношения остаются в тупике. Было бы целесообразно восстановить дипломатическое представительство – вернуть послов и таким образом нормализовать отношения. Литва свободна определять свою внешнюю политику, если она не нарушает международное право, и будет защищать интересы и свободу Литвы всеми законными способами“, - говорится в программе социал-демократов.

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