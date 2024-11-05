Палуцкас: социал-демократы готовы восстановить диалог с Пекином

„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем возражать. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом Правительстве мы не предвидим“, - заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас, уже ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.