Палуцкас: социал-демократы готовы восстановить диалог с Пекином

„Если Китай решит направить своего посла, мы, конечно, не будем возражать. И мы в равной степени можем отправить своего посла и восстановить дипломатические отношения на этом уровне. Никаких исключительных уступок или чего-то еще в новом Правительстве мы не предвидим“, - заявил во вторник журналистам в Сейме Г. Палуцкас, уже ранее упомянув о перспективах улучшения отношений с Пекином.
„Этот вопрос, конечно, не стоит на первом месте в нашей политической повестке дня“, - добавил он.
ELTA напоминает, что в программе СДПЛ, победившей на выборах, подчеркивается, что Китай создает вызовы безопасности и внешней политике. Однако социал-демократы подчеркнули, что отношения с Пекином необходимо нормализовать.
„Непростительно, что дипломатические отношения остаются в тупике. Было бы целесообразно восстановить дипломатическое представительство – вернуть послов и таким образом нормализовать отношения. Литва свободна определять свою внешнюю политику, если она не нарушает международное право, и будет защищать интересы и свободу Литвы всеми законными способами“, - говорится в программе социал-демократов.