Палуцкас рассказал, как поделили посты: выяснилось и место Олекаса в общей картине

„Кошмар“, - сказал почетный председатель партии социал-демократов Витянис-Повилас Андрюкайтис, когда Палуцкас объявил, что министерство щкономики и инноваций будет передано демократам.

Не все довольны тем, как складывается общая картина.

Руководство парламента будет предлагается формировать так: позиция спикера – демократическому союзу „Во имя Литвы“. В корпусе вице-спикеров мы определились – первым заместителем назначим приятеля Юозаса Олекаса, затем нам достанутся еще два поста вице-спикера, еще двоих назначит „Заря Немана“, – сказал Палуцкас.

„Что касается сфер ответственности: демократическому союзу „Во имя Литвы“ предлагают солидарно принять ответственность за работу всего правительства, но также за министерств экономики и инноваций и энергетики. „Заря Немана“ будет отвечать за министерство сельского хозяйства, министерство охраны окружающей среды и юстиции.

Палуцкас: язык не поворачивается говорить, что у соцдемов есть проблемы с антисемитизмом

Озабоченность иностранных партнеров в связи с тем, что в коалицию приглашена „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший депутатскую клятву антисемитскими заявлениями, Гинтаутас Палуцкас оценивает как попытку оппонентов навредить правящим. По его словам, распространение такой информации надо оценивать как антигосударственную деятельность.

„В партии социал-демократов никогда не было никакого антисемитизма и дискриминации. По этой причине есть и разные установки в коалиционном соглашении. Будет подготовлен план борьбы с ксенофобией“, – сказал 9 ноября Палуцкас.