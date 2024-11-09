Палуцкас рассказал, как поделили посты: выяснилось и место Олекаса в общей картине

„Что касается сфер ответственности: демократическому союзу „Во имя Литвы“ предлагают солидарно принять ответственность за работу всего правительства, но также за министерств экономики и инноваций и энергетики. „Заря Немана“ будет отвечать за министерство сельского хозяйства, министерство охраны окружающей среды и юстиции.
Руководство парламента будет предлагается формировать так: позиция спикера – демократическому союзу „Во имя Литвы“. В корпусе вице-спикеров мы определились – первым заместителем назначим приятеля Юозаса Олекаса, затем нам достанутся еще два поста вице-спикера, еще двоих назначит „Заря Немана“, – сказал Палуцкас.
Не все довольны тем, как складывается общая картина.
„Кошмар“, - сказал почетный председатель партии социал-демократов Витянис-Повилас Андрюкайтис, когда Палуцкас объявил, что министерство щкономики и инноваций будет передано демократам.
Палуцкас: язык не поворачивается говорить, что у соцдемов есть проблемы с антисемитизмом
Озабоченность иностранных партнеров в связи с тем, что в коалицию приглашена „Заря Немана“, которую возглавляет Ремигиюс Жемайтайтис, нарушивший депутатскую клятву антисемитскими заявлениями, Гинтаутас Палуцкас оценивает как попытку оппонентов навредить правящим. По его словам, распространение такой информации надо оценивать как антигосударственную деятельность.
„В партии социал-демократов никогда не было никакого антисемитизма и дискриминации. По этой причине есть и разные установки в коалиционном соглашении. Будет подготовлен план борьбы с ксенофобией“, – сказал 9 ноября Палуцкас.
„Поэтому заявлять сегодня, что у социал-демократов есть проблемы с антисемитизмом – не поворачивается язык. Все всякого сомнения, это будут делать некоторые наши оппоненты, которые используют свои международные связи для распространения такой вести. Я расцениваю это как антигосударственную деятельность“, – заметил он.
Коалицию формируют три партии
Напомним, что 8 ноября кандидат соцдемов в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правящую коалицию будут формировать три партии – социал-демократы, демократический союз „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“.
Такая коалиция располагает 86 из 141 мандата.
Одобрили коалиционное соглашение
На заседании совета соцдемы приняли решение о совместной работе с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и „Зарей Немана“. 105 членов совета голосовали „За“, 7 были против, еще 17 воздержались.
Больше всего критики вызвала коалиция с „Зарей Немана“, особенно резко по этому вопросу высказался Андрюкайтис.