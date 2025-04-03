Палуцкас примет участие в выборах председателя СДПЛ

„Я уже дал свое согласие на участие в выборах председателя партии“, - заявил Палуцкас журналистам в правительстве в среду.
„Я благодарен моим друзьям по партии, отделениям за их колоссальную поддержку. Я считаю, что обязан участвовать в выборах председателя партии при такой огромной поддержке“, - подчеркнул он.
Политик подчеркнул, что его обязательство не связано с решением оправданного мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса не участвовать в выборах председателя партии.
„В партии, безусловно, есть не один растущий, взрослеющий или зрелый лидер, поэтому участие того или иного человека в выборах никак не повлияло на мое решение“, - сказал Палуцкас.
Избирательная комиссия председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) на заседании во вторник утвердила предварительный список кандидатов на должность председателя этой политической организации. В список вошли три фамилии – премьер-министр Палуцкас, который заручился наибольшей поддержкой со стороны отделений СДПЛ, заместитель председателя Сейма Юозас Олекас и мэр Акмяне Виталий Митрофанов.
Как ранее сообщалось, два других кандидата от отделений – мэр Йонавы Миндаугас Синкявичюс и министр культуры Шарунас Бирутис – ранее отказались от участия в выборах председателя партии.
Окончательный список кандидатов, как указали в отделе коммуникаций СДПЛ, будет утвержден 10 апреля – до этого выдвинутые кандидаты еще могут снять свои кандидатуры.
Голосование по выборам председателя СДПЛ запланировано на 23-26 апреля. Если потребуется второй тур, он состоится 7-10 мая.
В конце февраля действующий председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте отказалась от участия в выборах председателя партии. Впервые политик была избрана председателем СДПЛ в 2021 году, а пару лет спустя, в 2023 году, была переизбрана на второй срок.
Палуцкас уже возглавлял СДПЛ с 2017 года. Однако в 2020 году он ушел в отставку.