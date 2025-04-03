Палуцкас примет участие в выборах председателя СДПЛ

„Я уже дал свое согласие на участие в выборах председателя партии“, - заявил Палуцкас журналистам в правительстве в среду.

„Я благодарен моим друзьям по партии, отделениям за их колоссальную поддержку. Я считаю, что обязан участвовать в выборах председателя партии при такой огромной поддержке“, - подчеркнул он.

Политик подчеркнул, что его обязательство не связано с решением оправданного мэра Йонавы Миндаугаса Синкявичюса не участвовать в выборах председателя партии.

„В партии, безусловно, есть не один растущий, взрослеющий или зрелый лидер, поэтому участие того или иного человека в выборах никак не повлияло на мое решение“, - сказал Палуцкас.