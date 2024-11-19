2024.11.19 09:31

Палуцкас – претендент на пост главы правительства Литвы

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Prezidentas Gitanas Nausėda ir LSDP kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas
Prezidentas Gitanas Nausėda ir LSDP kandidatas į premjerus Gintautas Paluckas
ФОТО: LRP nuotr.

Президент Гитанас Науседа намерен внести в Сейм кандидатуру социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса на пост премьер-министра.

В ходе заседания во вторник претендент на пост премьер-министра Г. Палуцкас представится парламентариям и ответит на их вопросы с трибуны зала пленарных заседаний. Позже кандидатуру рассмотрят отдельные фракции Сейма – запланированы их встречи с социал-демократом.

Окончательное решение по кандидатуре Г. Палуцкаса Сейм планирует принять в четверг.

Г. Палуцкас не является первым кандидатом социал-демократов на пост главы правительства. Первоначально на эту должность проектировали Вилию Блинкявичюте, председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Политик заверяла, что в случае успеха она возглавит правительство. Однако после второго тура выборов в Сейм депутат Европарламента стала высказываться двусмысленно и наконец заявила, что отказывается стать премьер-министром. Президиум СДПЛ возложил эту обязанность на заместителя председателя политической силы Г. Палуцкаса.

Согласно закону, глава страны должен представить в Сейм кандидатуру премьер-министра не позднее чем в течение 15 дней. После утверждения Сеймом премьер-министра президент назначает его и поручает сформировать правительство, которое позже также утверждается главой страны.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии