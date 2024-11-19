Палуцкас – претендент на пост главы правительства Литвы

В ходе заседания во вторник претендент на пост премьер-министра Г. Палуцкас представится парламентариям и ответит на их вопросы с трибуны зала пленарных заседаний. Позже кандидатуру рассмотрят отдельные фракции Сейма – запланированы их встречи с социал-демократом.

Г. Палуцкас не является первым кандидатом социал-демократов на пост главы правительства. Первоначально на эту должность проектировали Вилию Блинкявичюте, председателя Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ). Политик заверяла, что в случае успеха она возглавит правительство. Однако после второго тура выборов в Сейм депутат Европарламента стала высказываться двусмысленно и наконец заявила, что отказывается стать премьер-министром. Президиум СДПЛ возложил эту обязанность на заместителя председателя политической силы Г. Палуцкаса.