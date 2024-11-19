Палуцкас предлагает увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП

„Текущий проект бюджета на следующий год обязательно будет пересмотрен, и целью будет увеличение доли бюджета, выделяемой на оборону, до 3,5 проц. валового внутреннего продукта“, - заявил в понедельник Г. Палуцкас телеканалу TV3.
По его словам, возросшую потребность в средствах, выделяемых на оборону государства, возможно, придется удовлетворять за счет увеличения государственного долга, поскольку, по мнению политика, налоговая реформа не принесет желаемого результата достаточно быстро.
„В краткосрочной перспективе потребность в финансировании обороны придется удовлетворять за счет увеличения государственного долга, потому что при внесении налоговых изменений это будет давать эффект понемногу и из года в год будет пополнять фонд обороны, но необходимость есть очевидно, (…) а это значит, что рост государственного долга неизбежен“, - сказал Г. Палуцкас.
ELTA напоминает, что министр финансов Гинтаре Скайсте представила проект госбюджета на 2025-2027 годы на пленарном заседании Сейма, состоявшемся в середине октября.
Проект бюджета Правительства на следующий год предусматривает, что доходы бюджета достигнут 17,98 млрд евро, расходы – 23,02 млрд евро. По сравнению с нынешним годом ожидается рост доходов бюджета на 1 млрд евро (5,9 проц.), расходов – более чем на 2,4 млрд евро (11,7 проц.).
Долг государственного сектора в 2025 году составит 43,2 проц. (42,3 проц. без учета влияния баланса ЕС и накоплений), дефицит составит 3 проц.
В связи с действием Маастрихтских критериев страны Евросоюза, включая Литву, должны будут поддерживать дефицит бюджета на уровне менее 3 проц. ВВП и не иметь долга более 60 проц. ВВП.