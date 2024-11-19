Палуцкас предлагает увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП

„Текущий проект бюджета на следующий год обязательно будет пересмотрен, и целью будет увеличение доли бюджета, выделяемой на оборону, до 3,5 проц. валового внутреннего продукта“, - заявил в понедельник Г. Палуцкас телеканалу TV3.

По его словам, возросшую потребность в средствах, выделяемых на оборону государства, возможно, придется удовлетворять за счет увеличения государственного долга, поскольку, по мнению политика, налоговая реформа не принесет желаемого результата достаточно быстро.

„В краткосрочной перспективе потребность в финансировании обороны придется удовлетворять за счет увеличения государственного долга, потому что при внесении налоговых изменений это будет давать эффект понемногу и из года в год будет пополнять фонд обороны, но необходимость есть очевидно, (…) а это значит, что рост государственного долга неизбежен“, - сказал Г. Палуцкас.