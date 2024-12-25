Палуцкас посетил Руклу и заявил, что надо повышать минимальный бюджет стран НАТО на оборону до 3%

„Внимание и инвестиции стран НАТО в оборону должны отвечать угрозе рядом с нами, которую сегодня отдаляет цена жертвы Украины. Поэтому мое правительство обязалось выделить на оборону не меньше 3,5% ВВП, а в следующем году мы увеличим это число. Мы верим в необходимость всем союзникам договориться о выделении минимум 3% на оборону и на следующем саммите в Гааге поднимем этот вопрос, как жест значительного сдерживания и единства“, – сказал Палуцкас.