2024.12.25 07:04

Палуцкас посетил Руклу и заявил, что надо повышать минимальный бюджет стран НАТО на оборону до 3%

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом посети 24 декабря военных в Рукле. Он сказал, что на саммите НАТО в Гааге будет добиваться договоренности с союзниками о повышении минимального бюджета стран НАТО на оборону до 3% ВВП.

„Внимание и инвестиции стран НАТО в оборону должны отвечать угрозе рядом с нами, которую сегодня отдаляет цена жертвы Украины. Поэтому мое правительство обязалось выделить на оборону не меньше 3,5% ВВП, а в следующем году мы увеличим это число. Мы верим в необходимость всем союзникам договориться о выделении минимум 3% на оборону и на следующем саммите в Гааге поднимем этот вопрос, как жест значительного сдерживания и единства“, – сказал Палуцкас.

На встрече Палуцкас и Схоф обсудили помощь Украине,необходимость укрепления позиций украинцев без принуждения Киева к уступками и таким переговорам с Россией, которые не гарантируют устойчивого и долгосрочного мира. Палуцкас акцентировал, что Нидерланды - важный экономический партнер Литвы, а у связей между странами есть потенциал роста.

На встрече обсуждались вопросы обороны, отмечалась важность устойчивости к гибридным угрозам, оборона критической инфраструктуры и единое, решительное реагирование.

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