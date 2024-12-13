Палуцкас: ответственность за работу министров в первую очередь ложится на меня

„И по Закону о правительстве, и по конституции, министры подчиняются премьер-министру. Следовательно, в первую очередь, на меня ложится ответственность в процессе предложения или представления кандидатур министров президенту“, – подчеркнул премьер-министр в эфире телекомпании LRT.

Г. Палуцкас подчеркнул, что, несмотря на то что он сам позвонил теперь уже присягнувшим министрам окружающей среды и юстиции по поводу их кандидатур, они все равно остаются кандидатами, предложенными „Зарей Немана“.

„То, кто с кем себя ассоциирует или нет, всё же это было одним из условий, выдвинутых президентом, чтобы кандидаты не были членами партии, так что ту взаимосвязь все равно придется, видимо, им самим устанавливать, но это в первую очередь кандидаты, предложенные „Зарей Немана“, это их квота, это коалиционное соглашение, мы придерживаемся этого соглашения“, – сказал премьер-министр.