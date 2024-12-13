2024.12.13 09:13

Палуцкас: ответственность за работу министров в первую очередь ложится на меня

 
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Orestas Gurevičius | Elta

Премьер-министр нового правительства Гинтаутас Палуцкас не согласен с партнером по коалиции Ремигиюсом Жемайтайтисом в том, что ответственность за работу трех министров от „Зари Немана“ несет президент Гитанас Науседа, одобривший их кандидатуры. По словам Г. Палуцкаса, ответственность лежит прежде всего на нем.

„И по Закону о правительстве, и по конституции, министры подчиняются премьер-министру. Следовательно, в первую очередь, на меня ложится ответственность в процессе предложения или представления кандидатур министров президенту“, – подчеркнул премьер-министр в эфире телекомпании LRT.

Г. Палуцкас подчеркнул, что, несмотря на то что он сам позвонил теперь уже присягнувшим министрам окружающей среды и юстиции по поводу их кандидатур, они все равно остаются кандидатами, предложенными „Зарей Немана“.

„То, кто с кем себя ассоциирует или нет, всё же это было одним из условий, выдвинутых президентом, чтобы кандидаты не были членами партии, так что ту взаимосвязь все равно придется, видимо, им самим устанавливать, но это в первую очередь кандидаты, предложенные „Зарей Немана“, это их квота, это коалиционное соглашение, мы придерживаемся этого соглашения“, – сказал премьер-министр.

В четверг лидер партии „Заря Немана“ Р. Жемайтайтис заявил представителям прессы, что президенту Г. Науседе в течение срока полномочий также придется взять на себя ответственность за министров, делегированных его партией.

„Если предложенные президенту министры сделают что-то не так и возникнет какой-то скандал, ответственность придется взять на себя самому Г. Науседе, потому что он не допустил выдвижения членов партии. Если бы это были члены партии, то ответственность взял бы на себя председатель партии“, – пояснил он.

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