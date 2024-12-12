Палуцкас отверг критику оппозиции о хаосе в формировании кабинета: это манипуляции псевдофактами

„Оппозиция, видимо, живет заголовками и спекулирует на информации, которой у них, естественно, нет. Мне чуждо их чувство растерянности“, – заявил в четверг журналистам в Сейме Г. Палуцкас.
„Могу сказать так, как оно есть. В этом процессе я участвовал от начала до конца. Могу сказать, что все идет достаточно гладко, сам процесс представления и рассмотрения кандидатов нормальный и естественный. Промежуточные все инсинуации, спекуляции, заголовки – мои комментарии попросту не нужны. Здесь выдумки и манипуляции псевдофактами“, – заявил социал-демократ.
Утверждает, что кандидатуры П. Подерскиса и Р. Моцкуса были представлены „Заре Немана“
В процессе представления кандидатур в новое правительство возник вопрос, действительно ли предлагаемый на пост министра окружающей среды Повилас Подерскис и предлагаемый на пост министра юстиции Римантас Моцкус являются кандидатами от „Зари Немана“. Согласно коалиционному соглашению, эти министерства делегируются именно „неманцами“.
Г. Палуцкас отметил, что кандидатуры П. Подерскиса и Р. Моцкуса предложены „Зарей Немана“.
„Не знаю, откуда пошли эти спекуляции, но этих кандидатов предложила „Заря Немана“, – отметил он, призвав не заострять внимание на заявлениях П. Подерскиса о том, что предложение работать в правительстве он получил от самого премьер-министра.
ELTA напоминает, что в четверг Сейм намерен принять решение по программе правительства социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса. Если парламентарии ее одобрят, новое правительство получит полномочия и официально приступит к работе – во второй половине дня в Сейме запланирована присяга Кабинета министров.
В среду президент Гитанас Науседа утвердил двух последних министров в новом правительстве: министром окружающей среды назначен бывший директор Вильнюсской городской администрации Повилас Подерскис, а руководителем Министерства юстиции – адвокат Римантас Моцкус. Согласно коалиционному соглашению, эти министерства делегированы „Заре Немана“ – предыдущие кандидатуры не получили одобрения Г. Науседы.
Еще 12 министров глава государства назначил на прошлой неделе. Министром культуры стал социал-демократ Шарунас Бирутис, министром иностранных дел – Кястутис Будрис, который до этого занимал должность старшего советника президента по вопросам национальной безопасности, министром сельского хозяйства – предложенный „неманцами“ председатель Сельскохозяйственного совета Литвы Игнас Хофманас, министром здравоохранения – директор Института медицинских наук Медицинского факультета ВУ Мария Якубаускене, министром внутренних дел – директор администрации Вильнюсского районного муниципалитета Владислав Кондратович, министром образования, науки и спорта – депутат Сейма Раминта Поповене, министром социальной защиты и труда – депутат Инга Ругинене, министром транспорта – депутат Сейма Эугениюс Сабутис, министром экономики и инноваций – демократ Лукас Савицкас, министром финансов – занимавший ранее эту должность Римантас Шаджюс, министром национальной обороны – депутат Довиле Шакалене, министром энергетики – экс-министр Жигимантас Вайчюнас.
Новое правительство получит полномочия только после утверждения программы Кабмина Сеймом – голосование по этому вопросу запланировано на четверг. Неделю назад, представляя парламентариям масштабный документ, в котором более 780 пунктов, Г. Палуцкас заверил, что это – „программа большого государства“.
Правительство Г. Палуцкаса планирует повысить прогрессивность подоходного налога с населения, обязуется ежегодно увеличивать размер необлагаемого налогом дохода и максимально приближать его к минимальной месячной заработной плате. Правящие также планируют отменить автоматическое включение в пенсионное накопление второй ступени.
Будущий Кабмин обещает стимулировать рождаемость, увеличить финансовую поддержку семей, ввести бесплатное школьное питание для учащихся младших классов, расширить региональную жилищную программу для молодых семей.
С учетом продолжающегося российского военного вторжения в Украину и в целях обеспечения надежной подготовки к обороне государства, Правительство обещает обеспечить устойчивое финансирование национальной обороны, составляющее не менее 3,5 проц. ВВП.
В случае неодобрения программы Правительства или ее возвращения на доработку, новая редакция программы должна быть внесена в Сейм в течение 10 дней, с повторением процедуры ее рассмотрения. Если Сейм два раза подряд не утверждает программу нового правительства, в таком случае Правительство обязано уйти в отставку.