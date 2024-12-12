Палуцкас отверг критику оппозиции о хаосе в формировании кабинета: это манипуляции псевдофактами

„Оппозиция, видимо, живет заголовками и спекулирует на информации, которой у них, естественно, нет. Мне чуждо их чувство растерянности“, – заявил в четверг журналистам в Сейме Г. Палуцкас.

„Могу сказать так, как оно есть. В этом процессе я участвовал от начала до конца. Могу сказать, что все идет достаточно гладко, сам процесс представления и рассмотрения кандидатов нормальный и естественный. Промежуточные все инсинуации, спекуляции, заголовки – мои комментарии попросту не нужны. Здесь выдумки и манипуляции псевдофактами“, – заявил социал-демократ.

Утверждает, что кандидатуры П. Подерскиса и Р. Моцкуса были представлены „Заре Немана“