Палуцкас об отказе Блинкявичюте от премьерства: "Мы сожалеем, но смотрим в будущее"

„По правде говоря, слезы Вилии, видимо, тронули сердца многих членов президиума. Честно говоря, я тоже не остался равнодушным. В конце концов, Вилия более подробно изложила все обстоятельства и перипетии своего решения. Я действительно ничего больше не могу сказать об этом эмоциональном бремени, но мы действительно понимаем это решение, потому что обязанности премьер-министра, видимо, самые трудные в политике или государственном секторе в нашей стране“, – заявил Г. Палуцкас в эфире радиостанции LRT в четверг утром.
„Нет никакой необходимости комментировать ни эмоции Вилии, ни некоторые наши эмоции, потому что впереди нас ждет очень серьезная работа“, – добавил он, подчеркнув, что теперь представители партии обсудят вопросы коалиционного соглашения и программы правительства.
„Да, эмоции бушуют, мы это прекрасно понимаем и видим. И сожалеем о сложившейся определенной ситуации. Но мы смотрим в будущее“, – сказал политик.
Г. Палуцкас повторил, что о решении В. Блинкявичюте вернуться в Брюссель он узнал во время заседания президиума СДПЛ.
„Вчера мы узнали об этом решении Вилии, и это решение, несомненно, витало где-то в воздухе. Мы все ждали его последние несколько дней“, – сказал депутат Сейма.
„Обстоятельства ожидания этого решения привели к тому, что оно вызвало у всех некоторую эмоциональную нагрузку. Но, как вы говорите, об этом решении я тоже узнал вчера“, – заявил депутат.
Однако, несмотря на то что она не будет работать в Сейме, В. Блинкявичюте будет вести переговоры с потенциальными партнерами по коалиции о совместной работе.
По словам Г. Палуцкаса, кроме него и председателя СДПЛ в переговорную группу войдут Юозас Олекас, Раса Будбергите и Роберт Духневич.
„У нас сильная команда, которая сформирована для надзора и ведения переговорного процесса. И её действительно возглавляет председатель партии Вилия Блинкявичюте“, – сказал Г. Палуцкас.