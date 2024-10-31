Палуцкас об отказе Блинкявичюте от премьерства: "Мы сожалеем, но смотрим в будущее"

„По правде говоря, слезы Вилии, видимо, тронули сердца многих членов президиума. Честно говоря, я тоже не остался равнодушным. В конце концов, Вилия более подробно изложила все обстоятельства и перипетии своего решения. Я действительно ничего больше не могу сказать об этом эмоциональном бремени, но мы действительно понимаем это решение, потому что обязанности премьер-министра, видимо, самые трудные в политике или государственном секторе в нашей стране“, – заявил Г. Палуцкас в эфире радиостанции LRT в четверг утром.