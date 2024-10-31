2024.10.31 10:41

Палуцкас об отказе Блинкявичюте от премьерства: "Мы сожалеем, но смотрим в будущее"

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
Gintautas Paluckas, Vilija Blinkevičiūtė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Кандидат в премьер-министры от Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Гинтаутас Палуцкас уверяет, что только в среду узнал о решении лидера политической силы Вилии Блинкявичюте не возвращаться в национальную политику и отказаться от кресла премьер-министра. По словам зампреда партии, на встрече, состоявшейся в среду вечером, недостатка в эмоциях не было, а „слезы“ лидера „тронули сердце многих членов президиума“.

„По правде говоря, слезы Вилии, видимо, тронули сердца многих членов президиума. Честно говоря, я тоже не остался равнодушным. В конце концов, Вилия более подробно изложила все обстоятельства и перипетии своего решения. Я действительно ничего больше не могу сказать об этом эмоциональном бремени, но мы действительно понимаем это решение, потому что обязанности премьер-министра, видимо, самые трудные в политике или государственном секторе в нашей стране“, – заявил Г. Палуцкас в эфире радиостанции LRT в четверг утром.

„Нет никакой необходимости комментировать ни эмоции Вилии, ни некоторые наши эмоции, потому что впереди нас ждет очень серьезная работа“, – добавил он, подчеркнув, что теперь представители партии обсудят вопросы коалиционного соглашения и программы правительства.

„Да, эмоции бушуют, мы это прекрасно понимаем и видим. И сожалеем о сложившейся определенной ситуации. Но мы смотрим в будущее“, – сказал политик.

Г. Палуцкас повторил, что о решении В. Блинкявичюте вернуться в Брюссель он узнал во время заседания президиума СДПЛ.

„Вчера мы узнали об этом решении Вилии, и это решение, несомненно, витало где-то в воздухе. Мы все ждали его последние несколько дней“, – сказал депутат Сейма.

„Обстоятельства ожидания этого решения привели к тому, что оно вызвало у всех некоторую эмоциональную нагрузку. Но, как вы говорите, об этом решении я тоже узнал вчера“, – заявил депутат.

Однако, несмотря на то что она не будет работать в Сейме, В. Блинкявичюте будет вести переговоры с потенциальными партнерами по коалиции о совместной работе.

По словам Г. Палуцкаса, кроме него и председателя СДПЛ в переговорную группу войдут Юозас Олекас, Раса Будбергите и Роберт Духневич.

„У нас сильная команда, которая сформирована для надзора и ведения переговорного процесса. И её действительно возглавляет председатель партии Вилия Блинкявичюте“, – сказал Г. Палуцкас.

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