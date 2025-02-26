Палуцкас о переговорах Вашингтона и Киева: "Не стоит торопиться с выводами"

„Это не является ни прекращением огня, ни началом мирного соглашения. Это некий шаг, в котором, кстати, еще неделю назад все очень сомневались – в такой возможности договориться. Это шаг вперед, который создает условия для дальнейшего диалога – как о перемирии, так и о мире“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве.
С другой стороны, подчеркнул социал-демократ, возглавляющий правительство, не следует спешить с оценкой как переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые в последнее время привлекли внимание всего мира, так и политики администрации Белого дома в целом.
„С оценками в целом, сейчас никогда не нужно торопиться, когда мы слышим позицию США по тому или иному вопросу, но, видимо, это надо рассматривать как возможность двигаться вперед“, – сказал премьер.
„Не стоит очень быстро и очень резко реагировать на какое-либо событие. Не всё мы знаем, несмотря на то что получаем информацию и по дипломатическим каналам, и в ходе бесед tete-a-tete. Позиция США меняется довольно быстро и достаточно радикально по различным вопросам классической для нас дипломатии“, – заключил Г. Палуцкас.
Во вторник вечером международные СМИ сообщили о том, что Украина и США согласовали условия соглашения о минеральных ресурсах. Сообщается, что стороны могут подписать такое соглашение уже в пятницу.