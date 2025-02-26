Палуцкас о переговорах Вашингтона и Киева: "Не стоит торопиться с выводами"

„Это не является ни прекращением огня, ни началом мирного соглашения. Это некий шаг, в котором, кстати, еще неделю назад все очень сомневались – в такой возможности договориться. Это шаг вперед, который создает условия для дальнейшего диалога – как о перемирии, так и о мире“, – заявил Г. Палуцкас журналистам в правительстве.

С другой стороны, подчеркнул социал-демократ, возглавляющий правительство, не следует спешить с оценкой как переговоров между Вашингтоном и Киевом, которые в последнее время привлекли внимание всего мира, так и политики администрации Белого дома в целом.