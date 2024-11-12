Палуцкас: новое правительство не будет искусственно улучшать отношения с Китаем

„В плане работы нового правительства искусственное восстановление дипотношений точно не входит в число приоритетов. Конечно, если бы Китай проявил инициативу по отправке посла в Литву, мы бы обсудили, является ли это угрозой национальной безопасности или это определенная возможность“, – заявил Г. Палуцкас в программе LRT в понедельник.
Он также отмечает, что в связи с упомянутой возможностью новое правительство не собирается менять основной внешнеполитический курс государства, поскольку в будущем может возникнуть множество вызовов со стороны Китая.
„Заглядывая в будущее, отношения как Евросоюза, так и США с Китаем будут напряженными прежде всего по экономическим причинам: есть угроза тарифной войны, есть угроза определенной экономической толкотни. И уже исходя даже из этого, у нас будут большие трения“, – добавил он.
ELTA напоминает, что в программе победившей на выборах СДПЛ подчеркивается, что Китай создает вызовы безопасности и внешней политике. Однако социал-демократы акцентировали необходимость улучшения отношений с Пекином.
„Нет оправдания тому, что дипломатические отношения по-прежнему в тупике. Было бы целесообразно восстановить дипломатическое представительство – вернуть послов и таким образом нормализовать отношения. Литва свободна определять свою внешнюю политику, в той мере, в какой не нарушается международное право, и будет защищать интересы и свободу Литвы всеми законными способами“, – говорится в программе социал-демократов.