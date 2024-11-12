Палуцкас: новое правительство не будет искусственно улучшать отношения с Китаем

„В плане работы нового правительства искусственное восстановление дипотношений точно не входит в число приоритетов. Конечно, если бы Китай проявил инициативу по отправке посла в Литву, мы бы обсудили, является ли это угрозой национальной безопасности или это определенная возможность“, – заявил Г. Палуцкас в программе LRT в понедельник.

Он также отмечает, что в связи с упомянутой возможностью новое правительство не собирается менять основной внешнеполитический курс государства, поскольку в будущем может возникнуть множество вызовов со стороны Китая.