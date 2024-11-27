Палуцкас назвал кандидатов в министры от партии "Заря Немана"

„В Министерство сельского хозяйства – Игнас Хофманас. В Министерство окружающей среды – Сигитас Поденас“, – в среду в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас.
Г. Палуцкас уверяет, что его устраивают эти кандидатуры, и подтвердил, что президент проинформирован о них.
„В первую очередь надо говорить о встречах кандидатов с премьер-министром, потом с президентом, но встречи со мной состоялись, и эти кандидатуры представлены президенту. (...) У меня нет сомнений относительно их резюме, опыта и других требований“, - сказал Г. Палуцкас.
Р. Жемайтайтис: люди высочайшей пробы
Лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис сказал, что на министерские посты выдвинуты компетентные кандидаты.
„Люди высочайшей пробы, это редкий случай, когда у нас могут быть такие профессионалы“, - заявил журналистам Р. Жемайтайтис.
Уже во вторник он сообщил LRT, что представил премьер-министру кандидатуру И. Хофманаса на пост министра сельского хозяйства, в тот же день он подтвердил Elta, что выдвигает кандидатуру С. Поденаса на пост министра окружающей среды.
„Я рад, что они согласились. Сигитас много лет консультировал меня по вопросам окружающей среды, и сегодня он там, где должен был быть восемь лет назад. Игнас Хофманас, если мы посмотрим на сельское хозяйство – мы когда-то начинали, видели проблемы, мы тоже пикетировали, ездили в Европейскую комиссию и Европейский парламент“, - сказал Р. Жемайтайтис.
Парламентарий подчеркнул, что подход его и кандидатов к проблемам сельскохозяйственного и природоохранного сектора совпадает с программой „Зари Немана“.
„Однозначно (...) эти идеи совпадают“, - заверил он.
По словам руководителя „Зари Немана“, С. Поденас уже давно консультирует Р. Жемайтайтиса по вопросам ограничения вырубки лесов и развития охраняемых территорий, а перед И. Хофманасом он ставит цель повысить эффективность сельского хозяйства.
„У нас будет одна из самых больших задач – как сделать сельское хозяйство более эффективным, как увеличить добавленную стоимость с одного гектара. И чтобы аграрный сектор стал приоритетной отраслью Литвы“, - сказал Р. Жемайтайтис.
Он добавил, что ожидает от президента Гитана Науседы высочайшей политической культуры, когда кандидатов оценивают не по партийной принадлежности, а по компетенциям.
С. Поденас работает директором Центра исследований природы с 2020 года. Ранее ученый работал руководителем Института экологии при Центре исследований природы. Также с 1989 года он преподает в Вильнюсском университете, в 2004 году получил звание профессора.
И. Хофманас – фермер Радвилишкского района, возглавляющий Сельскохозяйственный совет Литвы.
ELTA напоминает, что Сейм утвердил кандидатуру лидера новой левоцентристской коалиции, социал-демократа Г. Палуцкаса на пост премьер-министра. Президент назначил Г. Палуцкаса премьер-министром и в порядке, предусмотренном законом, поручил ему не позднее чем в течение 15 дней после назначения представить парламенту сформированный и утвержденный президентом Кабинет министров и внести на рассмотрение программу Правительства.
Новый Кабинет министров получит полномочия только после того, как парламент утвердит программу правительства.
В правящую коалицию входят Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ), „Заря Немана“ и Союз демократов „Во имя Литвы“.