Палуцкас назвал кандидатов в министры от партии "Заря Немана"

Уже во вторник он сообщил LRT, что представил премьер-министру кандидатуру И. Хофманаса на пост министра сельского хозяйства, в тот же день он подтвердил Elta, что выдвигает кандидатуру С. Поденаса на пост министра окружающей среды.

„Я рад, что они согласились. Сигитас много лет консультировал меня по вопросам окружающей среды, и сегодня он там, где должен был быть восемь лет назад. Игнас Хофманас, если мы посмотрим на сельское хозяйство – мы когда-то начинали, видели проблемы, мы тоже пикетировали, ездили в Европейскую комиссию и Европейский парламент“, - сказал Р. Жемайтайтис.