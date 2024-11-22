Палуцкас назвал кандидата на пост министра финансов

„Да, Римантас Шаджюс является кандидатом на пост министра финансов“, - заявил Г. Палуцкас в пятницу в интервью порталу 15min.
ELTA напоминает, что в четверг Сейм утвердил кандидатуру лидера новой левоцентристской коалиции, социал-демократа Гинтаутаса Палуцкаса, на пост премьер-министра. Президент назначил Г. Палуцкаса премьер-министром и в порядке, установленном законом, поручил ему не позднее чем в течение 15 дней после назначения представить парламенту составленный и утвержденный президентом Кабинет министров и внести на рассмотрение программу Правительства.
В четверг Г. Палуцкас обсудил с президентом возможный состав Кабинета министров. После встречи премьер-министр назвал большинство кандидатов, выдвинутых победившими на выборах социал-демократами. На пост министра обороны предложена кандидатура парламентария Довиле Шакалене, социальной защиты и труда – депутата Сейма Инги Ругинене, коммуникаций и транспорта – социал-демократа Эугениюса Сабутиса, образования, науки и спорта – Раминты Поповене, иностранных дел – советника президента Кястутиса Будриса, внутренних дел – мэра Алитуса Нериюса Цесюлиса.