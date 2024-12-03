2024.12.03 12:19

Палуцкас: меня не информировали о решении выслать китайских дипломатов

 
Аугусте Либерите
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ELTA
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В пятницу Министерство иностранных дел (МИД) объявило, что трое сотрудников посольства Китая признаны нежелательными лицами и должны покинуть Литву. Назначенный премьер-министр Гинтаутас Палуцкас отмечает, что его не информировали об этих решениях и обстоятельствах ситуации.

„Это решения уходящего правительства, они могли бы прокомментировать, почему, что и при каких обстоятельствах они делают“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас, отвечая на вопрос об известии, опубликованным в прошлую пятницу.

„Меня об этом не проинформировали“, - добавил он.

На вопрос, повлияют ли такие решения Литвы на двусторонние отношения с Пекином, Г. Палуцкас не стал делать прогнозов.

„Посмотрим, но я не знаю, сможем ли мы еще больше разорвать те дипломатические отношения, которых уже практически нет“, - сказал Г. Палуцкас.

ELTA напоминает, что в минувшую пятницу Министерство иностранных дел Литвы (МИД) сообщило, что трое сотрудников посольства Китая признаны нежелательными лицами и должны покинуть страну в течение недели – до 29 ноября.

Позже МИД указал, что решения о возможности других сотрудников посольства Китая работать в Литве будут приняты в ближайшее время.

Пекин уже отреагировал на дипломатическую ноту. Китай предупредил, что может принять „ответные меры“ против Литвы.

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