Палуцкас: меня не информировали о решении выслать китайских дипломатов

„Это решения уходящего правительства, они могли бы прокомментировать, почему, что и при каких обстоятельствах они делают“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас, отвечая на вопрос об известии, опубликованным в прошлую пятницу.

„Меня об этом не проинформировали“, - добавил он.

На вопрос, повлияют ли такие решения Литвы на двусторонние отношения с Пекином, Г. Палуцкас не стал делать прогнозов.

„Посмотрим, но я не знаю, сможем ли мы еще больше разорвать те дипломатические отношения, которых уже практически нет“, - сказал Г. Палуцкас.