Палуцкас: меня не информировали о решении выслать китайских дипломатов

„Это решения уходящего правительства, они могли бы прокомментировать, почему, что и при каких обстоятельствах они делают“, - во вторник в Сейме журналистам сказал Г. Палуцкас, отвечая на вопрос об известии, опубликованным в прошлую пятницу.
„Меня об этом не проинформировали“, - добавил он.
На вопрос, повлияют ли такие решения Литвы на двусторонние отношения с Пекином, Г. Палуцкас не стал делать прогнозов.
„Посмотрим, но я не знаю, сможем ли мы еще больше разорвать те дипломатические отношения, которых уже практически нет“, - сказал Г. Палуцкас.
ELTA напоминает, что в минувшую пятницу Министерство иностранных дел Литвы (МИД) сообщило, что трое сотрудников посольства Китая признаны нежелательными лицами и должны покинуть страну в течение недели – до 29 ноября.
Позже МИД указал, что решения о возможности других сотрудников посольства Китая работать в Литве будут приняты в ближайшее время.
Пекин уже отреагировал на дипломатическую ноту. Китай предупредил, что может принять „ответные меры“ против Литвы.