Палуцкас: для увеличения расходов на оборону до 6% ВВП необходимы средства Европейского оборонного фонда

„По мнению премьер-министра, для достижения устойчивого и долгосрочного финансирования необходимо сконцентрировать усилия всех стран Евросоюза. Речь идет также о средствах Европейского оборонного фонда, который будет функционировать аналогично RRF и будет оказывать значительную финансовую помощь прифронтовым государствам; это и развитие оборонной промышленности, и другие инструменты заимствования“, – заявил советник премьер-министра Юстинас Аргустас.
„Премьер-министр обращает внимание на то, что есть целый ряд государственных услуг, которые нуждаются в повышенном финансировании, поэтому необходимо пересмотреть всевозможные льготы, оговорки, исключения и подумать о перераспределении налогового бремени, чтобы те, кто посильнее, вносили вклад побольше“, – сказал он.
Премьер-министр рассматривает инвестиции в оборону „в широком смысле“ – не только как средства, выделяемые на армию, но и как дополнительное финансирование необходимой инфраструктуры.
„Мы понимаем расходы на оборону и безопасность в широком смысле – это инвестиции и в нашу военную, энергетическую и транспортную сферы, здравоохранение и образование и другие важные сферы. Другими словами, и больницы, и дороги, и образование людей, и энергетическое самообеспечение — это инвестиции в большую безопасность“, — заверил Аргустас.
ГСО на заседании в пятницу одобрил ежегодное выделение 5-6% ВВП на оборону страны в период 2026–2030 годов. По мнению главы государства Г. Науседы, в течение упомянутого четырехлетнего периода необходимо сохранить финансирование на уровне 5,5% ВВП.