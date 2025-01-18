Палуцкас: для увеличения расходов на оборону до 6% ВВП необходимы средства Европейского оборонного фонда

Премьер-министр рассматривает инвестиции в оборону „в широком смысле“ – не только как средства, выделяемые на армию, но и как дополнительное финансирование необходимой инфраструктуры.

„Мы понимаем расходы на оборону и безопасность в широком смысле – это инвестиции и в нашу военную, энергетическую и транспортную сферы, здравоохранение и образование и другие важные сферы. Другими словами, и больницы, и дороги, и образование людей, и энергетическое самообеспечение — это инвестиции в большую безопасность“, — заверил Аргустас.